Над 1200 българи са получили съдействие за евакуация от Близкия изток

По данни на Ситуационния център на Министерството на външните работи към 9:30 часа е оказано съдействие на общо 1207 български граждани в Обединените арабски емирства в рамките на операцията по евакуация от Близкия изток и Иран. От тях 953 души са евакуирани чрез Кризисния щаб на МВнР, а 254 – чрез туроператори.

През последните дни в България са пристигнали няколко специални полета. На 5 март в 2:15 ч. от Абу Даби кацна самолет с 85 души на борда, в 3:30 ч. – полет от Дубай с 326 души, а в 19:45 ч. – друг полет от Дубай със 180 пътници. На 7 март в 5:45 ч. в София пристигна и полет на авиокомпания „Гъливер“ от Дубай с 326 души. За днешния ден са планирани още три евакуационни полета от Дубай – два чартъра за по 180 души и един за 220 души със съдействието на Министерството на туризма и туроператори.

В Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия се наблюдават затруднения заради затвореното въздушно пространство над Кувейт и ограничения брой полети от Катар. През последните дни броят на българските граждани, поискали съдействие за евакуация от Кувейт, е нараснал с около 40 души. Част от тях се извеждат по сухопътен маршрут до Рияд, откъдето продължават с търговски полети към София. Чрез механизма за сътрудничество в Европейския съюз 21 души са били транспортирани с австрийски полет от Рияд до Виена.

В Иран на 4 март е евакуиран съставът на Посолството на България в Техеран – шестима служители и четирима членове на техните семейства. В страната се намират общо 48 български граждани и 14 членове на техните семейства с иранско гражданство. Чрез българското посолство в Багдад се оказва съдействие и на българка, която се опитва да напусне Иран, но към момента остава блокирана на граничния пункт „Мерхан“ поради технически проблеми.

В Израел международните летища остават затворени и напускането е възможно само по сухопътни маршрути. Четиринадесет български граждани са изведени през границата с Египет до летище Шарм ел Шейх, а още двама са преминали през Йордания до Аман и оттам са отпътували към европейска дестинация.

В Оман на 5 март в 17:50 ч. в Салала е кацнал полет на „България еър“ със 111 души на борда, а още седем българи са напуснали страната по индивидуални маршрути със съдействие на МВнР. В Йордания българското посолство е помогнало на 130 туристи, а в Ирак 20 българи са били евакуирани по сухопътен път през границата с Турция или Йордания. Към момента в Ирак няма български граждани, които да се нуждаят от извеждане.

Министерството на външните работи продължава да координира операцията съвместно със съюзнически и партньорски държави и да предоставя актуална информация за възможностите за безопасно напускане на региона.

По-рано днес служебният министър на туризма Ирена Георгиева съобщи, че още около 400 български туристи се очаква да се приберат от Близкия изток с два полета от Дубай – един тази вечер и още един утре сутрин.