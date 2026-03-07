Сърбия ще инвестира 14.4 млрд. евро в енергетика, каза Александър Вучич

Сърбия разполага със значителни запаси от петрол, гориво и газ, така че гражданите не трябва да се страхуват от прекъсвания в енергийните доставки. Това заяви президентът Александър Вучич при представянето на националната стратегия за развитие.

„За да се спре паниката и складирането на гориво у хората, няма да има недостиг на петрол. Ситуацията може да е трудна за държавата, но няма да има проблеми с доставките“, отбеляза Вучич.

Той уточни, че запасите от дизелово гориво възлизат на приблизително 418 000 тона, което би стигнало за приблизително 74 дни, ако вносът бъде напълно спрян. „Имаме 94 860 тона бензин, достатъчни за около 71 дни. Подготвихме се за това и следихме отблизо ситуацията, така че хората могат да бъдат спокойни – имаме резерви.

Единственото нещо, което не ми харесва, е когато използваме резервите:

след като ги използваш, трябва веднага да мислиш как да ги попълниш“, отбеляза президентът.

Вучич добави, че страната разполага и с достатъчни резерви от други горива, включително авиационно гориво. „Имаме достатъчно мазут, а също така имаме и керосин – това е един от най-големите проблеми в света днес. Имаме резерви, които ще ни стигнат за 31 дни пътуване със самолет, дори ако не внесем нито един литър“, обясни той.

Инвестиции в енергетиката и нови проекти

Държавният глава подчерта, че газовите резерви играят жизненоважна роля за енергийната сигурност на страната. „Газохранилището „Банатски двор“ е пълно – приблизително 400 милиона кубически метра газ. Имаме и още 155 милиона кубически метра в Унгария. Общо имаме 550 милиона кубически метра газ, който в момента струва приблизително 548 долара за 1000 кубически метра“, заяви Вучич.

Той обяви, че властите планират да реализират мащабна инвестиционна програма в енергийния сектор през следващите години. „Между 2028 и 2035 г. ще инвестираме 14,4 милиарда евро в енергийния сектор, а плановете за разходи вече са определени. А 6 милиарда евро ще бъдат изразходвани за създаване на нови производствени мощности и постигане на 1 GW производство на газ в електроенергия“, отбеляза президентът.

Според него, Сърбия възнамерява също

да разшири газовата си инфраструктура и междудържавните си връзки.

„Ще изградим газови интерконектори със Северна Македония и Босна и Херцеговина, а вероятно и с Хърватия“, уточни Вучич.

Министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович, говорейки на събитието, подчерта, че енергийната сигурност се превръща в ключов фактор за националната сигурност. „Тридесет процента от всички инвестиции по плана „Сърбия 2030“ са насочени към енергетиката. Трябва да стартираме нов цикъл на инвестиции в енергийна инфраструктура и мрежи, защото без енергетика икономическото развитие, въвеждането на нови технологии, растежът на изкуствения интелект и цифровата инфраструктура са невъзможни“, заяви тя.

Според министър Дубравка Джедович-Ханданович, Сърбия се готви и да стартира национална програма за развитие на ядрената енергетика. „Смело променихме законодателството и

трябва да започнем изграждането на първата атомна електроцентрала до 2035 година.

Това ще изисква приблизително 3 милиарда евро. Това е чиста и безопасна енергия и целият свят се стреми да утрои обема на ядрената енергия до 2050 г.“, отбеляза Джедович-Ханданович.