Презастрахователен механизъм за 20 млрд. долара за Персийския залив пуска щатската агенция DFC

Американската корпорация за финансиране на развитието (DFC) създава презастрахователен механизъм на стойност 20 милиарда долара, за да възобнови морската търговия с товари и петрол, през Ормузкия проток, която спря след американските и израелските удари срещу Иран. Главният изпълнителен директор на DFC Бен Блек и министърът на финансите Скот Бесънт представиха на 6 март инструмента в отговор на директивата на стопанина на Белия дом за застраховане на политически рискове и финансова сигурност, които да гарантират свободният енергиен поток. Тръмп заяви, че ВМС на Съединените щати ще ескортират танкери през пролива, ако е необходимо.

Блек е убеден, че застрахователният продукт, който първоначално ще осигури покритие до 20 милиарда долара на поетапна база, ще „възстанови доверието в морската търговия и ще стабилизира международните пазари“. DFC – международното инвестиционно звено на американското правителство, ще е в тясна координация с Централното командване, което ръководи американските военни операции в Близкия изток. „Работейки съвместно с Centcom, покритието на DFC ще предложи ниво на сигурност, което никоя друга полица не може да осигури“, каза Блек. „Убедени сме, че нашият презастрахователен план ще осигури преминаването на петрол, бензин, втечнен природен газ, реактивно гориво и торове през Ормузкия проток и ще ги върне обратно в света.“

Корабоплаването през пролива е на практика блокирано от войната с Иран, като Техеран заплашва да удари всички кораби, които преминават по водния път. Около 500 петролни и газови танкера са били блокирани в Персийския залив и околните води към 5 март, според Lloyd’s Market Association. По-малко от 50 плавателни съда са преминали през пролива тази седмица.

Възобновяването на плаването през протока, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол, се превърна в приоритет за Тръмп, който полага усилия да спре скока на цените на бензина, който вреди на политическото му бъдеще преди междинните избори през ноември. Избирателите са разочаровани от постоянната инфлация, която качва разходите за издръжка на живота. Средната цена на бензина вече е 3.32 долара за галон – най-високата от средата на 2024 година.

Механизмът DFC ще осигури презастраховане за общо 20 милиарда долара във всеки един момент, но тази сума може да се увеличи с течение на времето, заяви служител на агенцията. Вече са уточнени и американски застрахователни компании, с които да си партнира по плана. Министърът на енергетиката на Катар предупреди в петъкна 6 март, че войната с Иран може да „съсипе икономиките на света“ и прогнозира, че износителите на енергия от Персийския залив ще спрат производството си в рамките на дни. Цената на суровия петрол сорт „Брент“ надсхвърли 92 щ. долара за барел – най-високото му ниво от началото на войната.

Планът на DFC бе обявен след като специалисти по застраховане и енергетика изразиха скептицизъм тази седмица по отношение на възможностите за поемане на значителния риск, свързан с корабите, преминаващи през Персийския залив. Анализатори на „Джей Пи Морган“ заявиха, че DFC има достъп само до 154 милиарда долара от необходимите 352 милиарда долара за за пълно застраховане на 329-те петролни танкера в региона, покривайки рисковете от замърсяване с нефт, спасяване, покритие на корпуса и отговорността на трети страни в случай на пълна загуба. Агенцията има законов таван от 205 милиарда долара за общата си отговорност до 2031 г., от които е използвала 51 милиарда долара до края на 2025 г., по сметки на банката.

Служител на DFC обаче оспори оценката на „Джей Пи Морган“, заявявайки, че банкерите визират по-широко застрахователно покритие, докато агенцията ще се съсредоточи върху рисковете за корпуси, машини и товари. Той обясни още, че продуктът ще е необходим само за по-кратки периоди, когато корабите са във военна зона. DFC съставя условията за допустимост за видовете кораби, които могат да кандидатстват за механизма.

„Адаптираме го към специфичните политики, от които пазарът се нуждае, за да възстанови морската търговия“, посочва служителят. И добавя, че инструментът ще помогне за облекчаване на прекомерните разходи за застраховка, докато военноморските сили ще осигурят сигурността, необходима на капитаните на кораби, за да им даде увереност да плават. Операцията за ескорт на военноморските сили ще изисква разрушители и самолети, летящи над плавателните съдове.

Дори със застраховка срещу риск и ескорт, танкерите биха били уязвими за атаки от иранските сили, които биха могат да използват моторници, въоръжени с ракети, и да разположат малки ракети, противокорабни ракети, дронове и мини.

По време на така наречената танкерна война през 80-те години на миналия век, кувейтски танкери смениха флага си с американски и повече от 30 американски разрушителя ескортираха кораби през пролива. Маркъс Бейкър – ръководител на отдела за морско дело, товари и логистика в най-големия застрахователен брокер в света Marsh, коментира, че е важно да се установи как планът действително ще работи на практика. И допълва, че „допълнителният капитал, влизащ на пазара в подкрепа на военната застраховка… ще е нещо добро за корабособствениците, тъй като най-вероятно ще намали цените“.

Суровият пертол сорт „Брент“ за доставка през май приключи седмичната си борсова търговия на 6 март с котировка 92.69 щ. долара за тройунция, а американският WTI за доставка през април – на 90.90 долара за барел.