Над 80 изтребителя са нанесли удари по цели в Техеран и Централен Иран

Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че над 80 изтребителя са извършили нова вълна от удари по военни обекти, ракетни установки и друга инфраструктура в Техеран и Централен Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Над 80 самолета на израелските военновъздушни сили нанесоха поредната вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим“, посочиха от ЦАХАЛ.

От своя страна иранските военноморски сили заявиха, че са предприели „вълна от масирани атаки с дронове“ срещу Израел и американски сили. Според държавната агенция ИРНА дроновете са били насочени към американски бази и „окупираните територии“, както Иран нарича Израел.

Сред посочените цели са базата Ал Минхад в Обединените арабски емирства, където са разположени американски войници, военна база в Кувейт и „стратегически обект“ в Израел.

Междувременно тази сутрин в Обединените арабски емирства е била предприета операция за отразяване на въздушно нападение над летище Дубай. Очевидец, цитиран от Франс прес, съобщи за силен взрив и стълб дим, издигнал се над града.

Властите в Дубай потвърдиха, че е имало „лек инцидент“, причинен от отломки, паднали при отразяването на атаката, като уточниха, че няма пострадали. Те също така осъдиха съобщенията в социалните мрежи за предполагаеми инциденти на международното летище в Дубай.