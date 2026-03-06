България не е легитимна цел за нас, заяви посланикът на Иран Али Реза Ирваш

Нашият поглед към България не е враждебен, не виждаме изобщо България като легитимна цел за нито едно нападение.

Категорично казвам, че по никакъв начин ние не изпращаме информация като легитимна цел за някоя точка в България, заяви посланикът на Ислямска Република Иран Н. Пр. Али Реза Ирваш в специално интервю пред БНР.

„Всичките ни усилия са в посоката на изясняване на истините за задълбочаване на приятелството ни с България. Доколкото в България има притеснения и тревоги в хората, мога да ви кажа, че дори най-малко зрънце иранския народ не мисли враждебно за България. А когато ние кажем, че търсим дълбоки приятелски отношения с България, то е от дъното на душата ни. Всяването на страх в сърцата на българския народ е оръжие, което нашите врагове използват, за да ни разделят“, добави той.