Първият завод на „Райнметал“ в България се очаква да отвори тази година

Строителството на заводите за боеприпаси и барут на германската компания „Райнметал“ в България върви по план, като първият от тях се очаква да бъде открит още тази година. Това заяви германският посланик у нас Ирене Мария Планк в интервю за NOVA.

Проектът е съвместна инициатива, която създава работни места и добавена стойност за българската икономика. Посланикът подчерта, че в партньорството между България и Германия по-важен е крайният резултат, а не въпросът чия е заслугата за реализирането на проекта.

„Важно е сътрудничеството да се реализира и заводите да работят – това е класическа ситуация, в която печелят всички“, посочи Планк. Тя отбеляза още, че инициативата има подкрепата на служебното правителство и се очаква да засили позициите на България като надежден партньор в отбранителната индустрия.

Посланикът коментира и икономическите връзки между двете държави, като отбеляза, че все повече българи се завръщат от Германия, тъй като българската икономика се развива, доходите растат, а германските компании продължават да инвестират и да създават възможности за професионално развитие. А хората, които познават и двете страни и говорят немски, са особено ценни за бизнеса.

В контекста на международната сигурност Планк отбеляза, че България разполага с добри отбранителни способности и се ползва от подкрепата на съюзниците в НАТО. Тя изрази увереност и в проевропейската ориентация на служебното правителство, както и подкрепа за провеждането на прозрачни избори и за функционираща съдебна система.