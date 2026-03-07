Рязко се повишиха цените на енергийните продукти и зърнените култури на стоковите пазари

Тази седмица стоковите пазари се повишиха рязко при енергийните продукти и зърнените култури, водени от новата ескалация в Близкия изток и опасенията за доставките от ОПЕК+. В същото време индустриалните метали и пшеницата се задържаха близо до последните си върхове, а царевицата се търгуваше с умерено покачване. Доларът се повиши, което допълнително даде своето отражение в цените на суровините, особено в Европа. Това отбелязват от „Софийска стокова борса“.

Европейският петрол сорт Брент започна седмицата на цени от 78 долара за барел и до края надмина 85 долара. Американският суров петрол WTI също отбеляза голям ръст от 71 до 82 долара за барел, а референтната кошница на петрол на ОПЕК тръгна от 70 долара за барел в края на миналата седмица и стигна 83 долара за барел тади седмица. Драстичното поскъпване на седмична база се дължи основно на войната в Иран и по-конкретно блокирането на танкерите в Ормузкия проток.

Хлебната пшеница в САЩ (CME) се търгуваше на нивата от миналата седмица около 208 – 215 долара за тон, а в Европа (Euronext) цената се покачи до 234 – 237 долара за тон.

Фючърсите на царевица на CME и Euronext се търгуваха съответно на 175 – 178 и 233 – 235 долара за тон. Цените все още са по-ниски от миналогодишните по това време, но в момента следват тенденцията при петрола.

Фючърсите на захарта в Лондон започнаха седмицата с повишение от 10 долара за тон спрямо миналата седмицата, но в края намалиха стойността си до 406 долара за тон, което се равнява на февруарските нива. Суровата захар в Ню Йорк се търгуваше с понижение спрямо предходната седмица на около 302 – 307 долара за тон и това са най-ниските стойности от началото на годината.

На LME базовите цветни метали демонстрираха умерено покачване на седмична база.

Референтните цени за физическа доставка достигнаха следните цени: алуминий 3270 – 3300 долара за тон, мед 12 800 – 13 000 долара за тон, цинк 3267 – 3352 долара за тон, никел 17 100 – 17 400 долара за тон, олово 1902 – 1904 долара за тон и калай 49 700 – 56 000 долара за тон. В края на седмицата се забеляза спад в цената на всички метали, без ясна перспектива дали ще продължи и в следващата.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остана спокойна.

След сделките от началото на февруари за хлебна пшеница, тази седмица купувачите отсъстваха, а продавачите поддържат цена от 190 евро за тон (371,61 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начални цени от 173,84 евро за тон (340 лева за тон ).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има предлагане на нови консерви – домати в рамките на 1,62 – 1,77 евро за килограм (3,17 – 3,47 лева за килограм) и капия на 2,23 евро за килограм (4,37 лева за килограм).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в съответствие със сезона за енергоносители. Продаде се дизелово гориво за отопление на 1191,74 евро за хиляда литра (2330,84 лева за хиляда литра), газ пропан бутан на 480 евро за хиляда литра (938,80 лева за хиляда литра) и газьол за ПКЦ на 1099,02 евро за хиляда литра (2149,50 лева за хиляда литра). Изкупи се и газ метан на 0,93 евро за килограм (1,82 лева за килограм).