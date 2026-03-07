Димитър Николов ще води листата на ГЕРБ в Бургас, съобщи Борисов

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кметът на Бургас Димитър Николов ще бъде водач на листата на ГЕРБ в Бургас за предстоящите парламентарни избори. Това съобщи лидерът на партията Бойко Борисов по време на посещение в града.

Борисов посети детската болница „Света Анастасия“. По време на визитата кметът Димитър Николов му показа кабинетите на новата детска болница. По-рано през деня лидерът на ГЕРБ беше на посещение и в Приморско и Царево.

В отговор на въпрос за употреба на нецензурни думи от председателя на парламента Рая Назарян от предишния ден в пленарната зала, Борисов заяви, че не е отправял забележка към нея, тъй като не е присъствал на случилото се. Той отбеляза, че в залата често има остри реплики и напрежение между народните представители.

„В този парламент съм чувал какви ли не неща. Ежедневно има подмятания – бият се, дърпат се, псуват се и се обиждат с много груби думи“, каза лидерът на ГЕРБ. По думите му, атмосферата в залата понякога е толкова напрегната, че човек трудно може да остане дълго време вътре.

Той добави, че при подобна обстановка е трудно да се запази самообладание. „Трябва невероятно да си владееш духа, за да не отговориш по същия начин“, посочи Борисов и допълни, че депутатите от ГЕРБ се стараят да запазят добрия тон и да не използват обидни реплики.

