Таня Радуловска е назначена за заместник-министър на правосъдието

Таня Радуловска е назначена за заместник-министър на правосъдието

В края на работната седмица по предложение на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов е назначен и третият заместник-министър на правосъдието – Таня Радуловска. Това съобщи Янкулов в публикация във Фейсбук.

По думите му, Радуловска е адвокат и бивш съдия, като двамата се познават от 19 години, когато са работили заедно в Софийския районен съд. „Винаги е била един от примерите за мен – и не само за мен – с професионализма си като магистрат“, посочва Янкулов.

Той допълва, че преди години Радуловска е била силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система. „Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това“, пише още министърът.

Според него с житейския и правния си опит като адвокат и магистрат Радуловска ще бъде ценно попълнение в ръководния екип на Министерството на правосъдието.

Преди дни бяха назначени и другите двама заместник-министри на правосъдието – съдия Андрей Георгиев и прокурор Георги Балков.

Новини от България и света.

