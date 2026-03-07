РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде „ударен силно“ днес и добави, че страната вече е „жестоко опустошена“ след американските и израелските атаки, предаде ДПА.

В публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“ Тръмп посочи, че иранският президент Масуд Пезешкиан по-рано се е извинил на страните от Персийския залив и на други държави за ударите, извършени на тяхна територия.

„Това извинение беше отправено заради безмилостните американски и израелски атаки“, написа Тръмп. Той обвини Иран, че се опитва да „превземе и управлява Близкия изток“.

„Иран повече няма да бъде „хулиганът на Близкия изток“, а вместо това ще бъде „губещият в Близкия изток“. Това ще продължи много десетилетия, докато не се предадат или, по-вероятно, напълно рухнат“, добави американският президент.

Тръмп посочи още, че и други високопоставени представители на иранските власти ще бъдат сред целите на атаките.

