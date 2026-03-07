Турция обмисля разполагане на изтребители F-16 в Кипър

Турция обмисля разполагането на изтребители F-16 в Кипър, съобщи Ройтерс, като се позова на източник от турското Министерство на отбраната. По думите на представителя това е една от мерките, които се разглеждат в рамките на поетапно планиране за гарантиране на сигурността на Севернокипърската турска република, призната единствено от Анкара, на фона на разрастващото се напрежение в региона, предаде БТА.

Кипърският вестник „Сайпръс мейл“ съобщава, че според информирани източници четири изтребителя F-16 може да бъдат разположени в Кипър още утре. Самолетите се очаква да бъдат базирани на летището в Ерджан в Северен Кипър.

Изданието припомня, че след атаката с ирански дронове срещу британската суверенна база Акротири в началото на седмицата Гърция първа изпрати четири изтребителя F-16 на летището в Пафос. Освен това Атина разположи и фрегатите „Кимон“ и „Псара“. Допълнителна военна помощ в региона изпращат или планират да изпратят Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания.

Атаката срещу Акротири в понеделник, 2 март, не доведе до пострадали. По-късно през седмицата Турция също беше мишена на балистична ракета, изстреляна от Иран. Ракетата беше прехваната от противовъздушната и противоракетна отбрана на НАТО, а отломки паднаха в турския окръг Хатай.

Първоначално се появиха информации, че ракетата е била насочена към Кипър, но разузнавателни и дипломатически източници в Турция и Кипър заявиха пред „Сайпръс мейл“, че целта е била военновъздушната база Инджирлик в Турция, която се използва от американските сили.

От иранските въоръжени сили заявиха в разпространено чрез държавните медии изявление, че уважават суверенитета на Турция и отрекоха да са изстрелвали ракета към турска територия. Говорител на НАТО обаче потвърди, че иранската балистична ракета е била насочена именно към Турция.