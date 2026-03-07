Денят по диагонал – 7 март 2026 г.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде „ударен силно“ днес и добави, че страната вече е „жестоко опустошена“ след американските и израелските атаки, предаде ДПА.

В публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“ Тръмп посочи, че иранският президент Масуд Пезешкиан по-рано се е извинил на страните от Персийския залив и на други държави за ударите, извършени на тяхна територия.

Натискът и икономическите последици от войната в Близкия изток се разпространяват извън региона. Пристанищата в Персийския залив се превърнаха във военни цели. Жизненоважният Ормузки проток е ефективно затворен, което води до рязко повишаване на разходите за гориво и за транспортиране на товари. Плавателните съдове не могат да достигнат центъра за контейнери, който обработва по-голям обем от Ротердам между четири континента. Въздушният товарен превоз, който бездейства от седмица, ще се нуждае от време, за да се справи с натрупаните задължения докато местните превозвачи се стремят възобновят полетите в най-скоро време.

Татяна Дончева ще бъде водач на листата на коалиция „БСП–Обединена левица“ в 16-и Многомандатен избирателен район в Пловдив-град за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Това реши Националният съвет на Българската социалистическа партия, който на свое заседание утвърди останалите водачи на листи с кандидати за народни представители.

Назначена е охрана на българския европрокурор Теодора Георгиева след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след церемонията по повод Международния ден в памет на загиналите служители на реда пред паметника на загиналите полицейски служители в София.

Строителството на заводите за боеприпаси и барут на германската компания „Райнметал“ в България върви по план, като първият от тях се очаква да бъде открит още тази година. Това заяви германският посланик у нас Ирене Мария Планк в интервю за NOVA.

Проектът е съвместна инициатива, която създава работни места и добавена стойност за българската икономика. Посланикът подчерта, че в партньорството между България и Германия по-важен е крайният резултат, а не въпросът чия е заслугата за реализирането на проекта.