Денят по диагонал – 7 март 2026 г.

Тръмп държа рекордно дълга реч за „Състоянието на Съюза“, хвалейки управлението си, Правосъдното министерство на САЩ публикува документи от разпити по аферата „Епстийн“, в които се споменава Тръмп, Тръмп заяви, че Иран ще бъде „ударен силно“ днес

Тръмп заяви, че Иран ще бъде „ударен силно" днес

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде „ударен силно“ днес и добави, че страната вече е „жестоко опустошена“ след американските и израелските атаки, предаде ДПА.

В публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“ Тръмп посочи, че иранският президент Масуд Пезешкиан по-рано се е извинил на страните от Персийския залив и на други държави за ударите, извършени на тяхна територия.

Расте натискът върху глобалната икономика с изострянето на войната в Близкия изток

Расте натискът върху глобалната икономика с изострянето на войната в Близкия изток

Натискът и икономическите последици от войната в Близкия изток се разпространяват извън региона. Пристанищата в Персийския залив се превърнаха във военни цели. Жизненоважният Ормузки проток е ефективно затворен, което води до рязко повишаване на разходите за гориво и за транспортиране на товари. Плавателните съдове не могат да достигнат центъра за контейнери, който обработва по-голям обем от Ротердам между четири континента. Въздушният товарен превоз, който бездейства от седмица, ще се нуждае от време, за да се справи с натрупаните задължения докато местните превозвачи се стремят възобновят полетите в най-скоро време.

Татяна Дончева ще води листата на „БСП–Обединена левица“ в Пловдив

Татяна Дончева

Татяна Дончева ще бъде водач на листата на коалиция „БСП–Обединена левица“ в 16-и Многомандатен избирателен район в Пловдив-град за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Това реши Националният съвет на Българската социалистическа партия, който на свое заседание утвърди останалите водачи на листи с кандидати за народни представители.

Назначена е охрана на българския европрокурор Теодора Георгиева

Назначена е охрана на българския европрокурор Теодора Георгиева

Назначена е охрана на българския европрокурор Теодора Георгиева след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след церемонията по повод Международния ден в памет на загиналите служители на реда пред паметника на загиналите полицейски служители в София.

Първият завод на „Райнметал“ в България се очаква да отвори тази година

Първият завод на "Райнметал" в България се очаква да отвори тази година

Строителството на заводите за боеприпаси и барут на германската компания „Райнметал“ в България върви по план, като първият от тях се очаква да бъде открит още тази година. Това заяви германският посланик у нас Ирене Мария Планк в интервю за NOVA.

Проектът е съвместна инициатива, която създава работни места и добавена стойност за българската икономика. Посланикът подчерта, че в партньорството между България и Германия по-важен е крайният резултат, а не въпросът чия е заслугата за реализирането на проекта.

