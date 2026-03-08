ГЕРБ ще подкрепи удължителния закон за бюджета без промени

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи удължителния закон за бюджета във вида, в който е внесен от служебното правителство, за да не се допуска блокиране на работата на държавата. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред депутати от формацията в обръщение, излъчено на живо в профила му във Фейсбук.

Според него служебното правителство не търси мнозинство в парламента и впоследствие може да прехвърли отговорността върху другите партии, ако законопроектът не бъде приет. „Трябва да подходим отговорно към държавата, институциите и българските граждани“, каза Борисов.

Той подчерта, че ГЕРБ ще подкрепи законопроекта „буква по буква“, така както е внесен от служебния финансов министър. Така щели бъдат отнети аргументите, че партията пречи на приемането на удължителния бюджет. Борисов добави, че задачата на служебното правителство е да намери парламентарно мнозинство за приемането на закона.

Депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова също каза, че законопроектът трябва да бъде подкрепен, за да може държавата да функционира нормално. Тя отбеляза, че отделни въпроси могат да бъдат обсъдени в рамките на бюджетната комисия, но правилният подход според нея е законът да бъде приет във вида, в който е предложен.

Росен Желязков коментира, че действията на институциите в момента трябва да бъдат насочени към гарантиране на честни, прозрачни и почтени избори. По думите му, подкрепата за удължителния бюджет би показала базисен политически консенсус и отговорност в периода преди предизборната кампания.

Желязков предупреди, че съществува риск между първо и второ четене на законопроекта да бъдат предложени множество изменения, които могат да променят първоначалния му замисъл.

Борисов призова депутатите от ГЕРБ да се въздържат от подобни предложения и да подкрепят законопроекта без промени. Той посочи, че партията ще даде мандат на председателя на бюджетната комисия Делян Добрев да отстоява тази позиция, като подкрепата на ГЕРБ ще бъде само за текста в първоначалния му вид.