Съветът на експертите в Иран е постигнал мнозинство за нов върховен лидер

Съветът на експертите в Иран е постигнал мнозинство по избора на нов върховен лидер на страната, съобщава Ройтерс, като се позовава на член на органа, който трябва да избере наследник на убития аятолах Али Хаменей. Според източника става дума за втория син на Хаменей – Моджтаба Хаменей, но името засега не е обявено официално.

По думите на цитирания от агенцията представител, остава да бъдат решени някои процедурни въпроси, включително дали окончателното решение може да бъде обявено без лично събиране на Съвета.

Събирането на органа към момента е затруднено, след като Израел нанесе удари по две от сградите му в Техеран и Кум. Според източника изборът на нов върховен лидер е направен в съответствие със съвет на Хаменей неговият наследник да бъде, по думите му, „мразен от врага“.

Междувременно размяната на удари в региона продължава. Правителствена сграда в Кувейт е била поразена при иранска атака с дронове и ракети, при която са загинали двама полицаи. Трима души са били ранени и при атака в град Мухарак в Бахрейн.

Обединените арабски емирства съобщиха, че също са под обстрел и обявиха състояние на война. Продължават и израелските удари срещу цели в Иран. През нощта са били поразени петролна рафинерия и четири склада за гориво в Техеран и околностите.

Израел обяви, че е нанесъл удар срещу командири на силите „Ал Кудс“ към иранската Революционна гвардия в хотел в центъра на Бейрут. При атаката са загинали четирима души, а десет са ранени.

На фона на ескалиращото напрежение 88-те членове на Съвета на експертите се опасяват да се съберат лично, за да официализират избора на нов лидер. Израел повтори тази сутрин предупреждението си, че ще се опита да ликвидира всеки новоизбран наследник на аятолах Хаменей. В публикация на фарси в социалната мрежа „Екс“ израелските военни отправиха заплаха и към самия Съвет, натоварен с избора.

Американският президент Доналд Тръмп също коментира ситуацията, като заяви, че въпросът за преговори с Иран може да стане безпредметен, ако бъдат ликвидирани всички потенциални лидери на страната.