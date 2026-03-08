Клисурски: Отворен съм за разговори с парламентарните групи за удължаването на бюджета

Служебният министър на финансите Георги Клисурски заяви, че е отворен за разговори с парламентарните групи и още другата седмица ще отиде в Народното събрание, за да обсъдят удължителния закон за бюджета. Пред БНР той отбеляза, че е отправил покана към тях още миналата сряда, но повечето партии не са се отзовали.

Клисурски припомни, че служебният кабинет и Министерството на финансите в момента имат две основни задачи – да осигурят провеждането на изборите и нормалното функциониране на държавата след 31 март.

По думите му, ако не бъде прието ново удължаване на вече действащия удължителен закон за бюджета, след края на месеца държавата няма да има право да извършва плащания. Това означава, че няма да могат да бъдат разплатени и разходите за изборите, които вече са гласувани в план-сметката.

Финансовият министър призова политическите партии в парламента да подкрепят удължаването на закона, така че той да остане валиден след 31 март до приемането на редовен бюджет за 2026 година. По този начин ще се гарантира, че няма да има прекъсване в разходите и ще бъдат осигурени основните функции на държавата.