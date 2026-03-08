Пенсиите и социалните плащания са гарантирани дори без редовен бюджет, увери Хасан Адемов

Социалните плащания, включително пенсиите, са гарантирани и няма да бъдат засегнати, дори ако до 1 юли не бъде приет редовен бюджет. Това заяви пред БНТ служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Адемов обясни, че финансовата стабилност на социалните плащания е гарантирана със Закона за публичните финанси. „Дори и да не се приеме удължителният бюджет, няма никаква опасност за социалните плащания. Чл. 87 от закона казва, че ако не се приеме редовен бюджет или удължителен такъв, функционирането на държавните системи не може да прекъсне“, посочи той.

Социалният министър уточни, че от 1 юли се предвиждат и други увеличения: „Гарантиране на минималната работна заплата, която се увеличава с 12,6%, гарантиране линията на бедност – става 390 евро, увеличението е с 19,7%. Минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли се увеличава на 347 евро. Средната пенсия се увеличава на 556 евро. Тези социални плащания са абсолютно гарантирани, няма нужда от това да бъдат договорени. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8%.“

Социалните програми като „Заетост“, „Топъл обяд“, „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ са предназначени за всички български граждани, независимо от тяхната политическа принадлежност. „От Министерството на труда и социалната политика сме заявили нулева толерантност към злоупотреби“, подчерта министърът.

Екипът на ведомството обикаля страната, за да гарантира прозрачност в работата на социалните служби. При установяване на нарушения ще бъдат предприети строги мерки, включително срещу опити за купуване на гласове чрез инструменти на социалната политика.

Подготвят се варианти за великденски добавки за пенсионерите, като окончателното решение ще зависи от разчетите на Министерството на финансите. Разглеждат около десет различни варианта.

Адемов коментира и въвеждането на мултифондовата система в допълнителното пенсионно осигуряване, като отбеляза, че тя ще даде възможност на осигурените лица сами да избират инвестиционния профил на средствата си.