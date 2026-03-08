Кувейт и ОАЕ са започнали да орязват добива на суров петрол от 7 март

Кувейт и Обединените арабски емирства са започнали да намаляват производството на суров петрол, защото почти пълното затваряне на решаващия за трафика Ормузки проток се отразява на енергийните пазари и влияе върху глобалното предлагане. Националната петролна компания на Абу Даби (Adnoc) „управлява нивата на офшорно производство, за да отговори на изискванията за съхранение“, се казва в изявление на компанията, без да дава подробности. Kuwait Petroleum пък съобщи, че намалява производството както на своите петролни находища, така и на рафинериите след „ирански заплахи срещу безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток“.

Войната в Близкия изток почти спря корабоплаването през тесният воден път, свързващ Персийския залив с откритото море, след избухването на военния конфликт. Това затрудни износа от най-големия регион за производство на черно злато в света и помогна за ръста на цените на базовия сорт „Брент“ до най-високото им за последните повече от две години от почти 93 долара за барел, принуждавайки потребителите да търсят алтернативи и заплашвайки да повиши глобалната инфлация.

Намаляването на добива на петрол в Кувейт е започнало с около 100 000 барела на ден към 7 март и се очаква почти да се утрои на 8 март, с по-нататъшни постепенни редукции в зависимост от нивата на съхранение и състоянието на Ормузкия проток, пряко запознато с плана лице.

ОАЕ, които през януари са добивали над 3.5 милиона барела на ден като трети по големина производител в ОПЕК, използват експортен капацитет, който заобикаля Ормузкия проток и международните си съоръжения за съхранение, за да осигурят доставките до световните пазари. Adnoc управлява тръбопровод с капацитет 1.5 милиона барела на ден до Фуджейра на западното крайбрежие на емирствата, за да избегне пролива. Компанията съобщава, че операциите ѝ на сушата продължават нормално. Саудитска Арабия – най-големият производител в региона, пък е отклонила част от суровия си петрол към Янбу в Червено море.

Орязванията от двете страни членки на ОПЕК следват редица други в региона. Ирак започна да ограничава производството по-рано тази седмица, тъй като резервоарите за съхранение са почти запълнение, Саудитска Арабия затвори най-голямата си рафинерия, а Катар спря работата на най-големия завод за износ на втечнен природен газ в света след атаки с дронове.

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) обяви форсмажор – правна клауза, позволяваща на компания да не изпълнява договорните си задължения поради обстоятелства извън нейния контрол – върху продажбите на черно злато и петролни деривати, става ясно от търговско известие. Страната е произвеждала около 2.57 милиона барела петрол на ден през януари, според данни, събрани от агенция „Блумбърг“. Единственият изходен маршрут за доставките е през Ормузкия проток.

Кувейт по-рано започна да намалява и равнищата на преработка на черно злато в рафинериите си поради запълване на резервоарите. Заводите в страната – „Ал-Зур“, „Мина Ар-Ахмади“ и „Мина-Абдула“ – имат общ капацитет от около 1.4 милиона барела на ден. „Ал-Зур“ е едно от най-големите съоръжения за преработка на петрол в Близкия изток.

Производството на петрол в Ирак е намаляло с около 60 процента. Според запознати с въпроса лица, страната в момента произвежда около 1.7 до 1.8 милиона барела на ден – рязък спад от около 4.3 милиона барела на ден преди началото на конфликта.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че очаква цените на черното злато да паднат в края на войната. Той определи случващото се като „незначително колебание“, което вероятно ще продължи „за известно време“.

„Предполагахме, че цените на петрола ще се повишат, което се случи“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One на 7 март. „Те също ще паднат. Ще паднат много бързо. И ще се отървем от голям, голям рак на лицето на Земята.“

ОАЕ и Кувейт, както и други страни от Персийския залив, бяха атакувани активно от ирански ракети и дронове в разрастващата се война в региона. Ударено беше американското посолство в Кувейт, а американското консулство в Дубай беше обект на атаки, заедно с друга инфраструктура в двете страни.