Предложението за финансиране на разходите за отбрана на Полша чрез използване на печалби от златните ѝ резерви трябва да бъде ясно съобщено на пазарите, заяви паричен стратег от централната банка на страната. Предложението на най-големия обявен купувач на кюлчета в света разтревожи пазара на скъпоценната суровина, чийто възход през последните години беше подкрепен от централните банки, увеличаващи своите златни резерви.

Златните котировки се разклатиха, след като председателят на „Народови банк Полски“ Адам Глапински и президентът Карол Навроцки представиха на 4 март идеята като алтернатива на крадитите за отбрана от Европейския съюз. Планът е резервите да се използват, за да се генерират до 185 милиарда злоти (50 милиарда долара) – сравнително евтино финансиране като алтернатива на ползването на 44 млрд. евро от програмата на Европейския съюз „заеми срещу оръжие“.

Президентът не навлезе в подробности за предложението по време на съвместната пресконференция с Глапински на 4 март, докато обмисля дали да наложи вето върху законодателството, необходимо за улесняване на плана за финансиране от ЕС. Шефът на „Народови банк Полски“ изключи използването на резерви на институцията или програма за изкупуване на облигации за финансиране на инициативата. Това може да стане чрез продажба и обратно изкупуване на златото или чрез промяна на банковите разпоредби, за да се даде възможност за преоценка на резервите.

Пшемислав Литвинюк – член на комитета по парична политика на централната банка, заяви, че първият вариант не е толкова прост, докато вторият би бил по-лесно осъществим. „Всичко това обаче изисква ясна комуникация с нашата икономическа общноста, както вътрешна, така и външна, така че процесите, които успяхме да стабилизираме, да не бъдат нарушени“, заяви Литвинюк по телевизионния канал за търгвски новини TVN24 в късните вечерни часове на 7 март. Той добави, че паричният комитет не е част от процеса на вземане на решения по темата и че резервите на „Народови банк Полски“ са твърде високи в момента.

По-късно Глапински заяви, че предложението му няма да доведе до изчерпване на резервите и че целта на централната банка да увеличи запасите от кюлчета остава в сила. Той трябва да се срещне с представители на правителството и президента Навроцки на 10 март, за да обсъди подробностите. Според полската информационна агенция PAP, той ще представи плана на обществеността на следващия ден.

Междувременно, съветникът на президента Лешек Скиба предложи в публикация в социалната платформа X Полша да приеме счетоводния метод на Чешката централна банка. Това би ѝ позволило да отразява напълно промените в оценките на активите и би могло да бъде ключово за плана за финансиране на отбраната, според него.

Навроцки и неговите помощници многократно са изразявали скептицизъм по отношение на европейската програма за стимулиране на отбранителните способности на блока (SAFE), която дава приоритет на покупките от ЕС, въпреки че е отворена и за страни извън общността. Те смятат, че заемите са твърде скъпи и програмата би ограничила възможностите на Полша да закупува необходимото оборудване от други доставчици.

Съветникът по националната сигурност на президента – Славомир Ценцкевич, коментира за агенция „Блумбърг“, че SAFE би застрашила връзките на Варшава с Вашингтон. Полша разчита до голяма степен на покупки на оръжие от Съединените щати и Южна Корея като част от мащабната си програма за превъоръжаване.

Предложението за финансиране с постъпления от златните резерви представлява „конкретна, полска, безопасна и суверенна алтернатива“ на SAFE и ще е безлихвено, заяви Навроцки на 4 март. Глапински пък смята, че идеята може да бъде оспорвана юридически, но че подобно решение „не създава никакви проблеми от гледна точка на международното право“. Той не уточни как централната банка, на която е забранено да финансира правителството, може законно да финансира покупките за отбрана.

Проевропейското правителство на премиера Доналд Туск е застъпник на европейскиая план SAFE, защото допълва разходите на страната за отбрана в размер на 1 трилион злоти (281 милиарда долара) и помага за стимулиране на местната индустрия. Малко след коментарите на Навроцки, министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви в ефира на X, че програмата на ЕС за финансиране на отбраната е „най-бързият“ начин за подпомагане на полската армия и че се надява президентът да подпише законопроекта, който улеснява използването на парите.

Златото за незабавна доставка приключи седмичната си търговия с котировка 5171.74 щ. долара за тройунция.