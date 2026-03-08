Според Асен Василев трябва да се „взриви“ моделът в съдебната система

В следващия парламент трябва да започне „взривяване“ на модела в съдебната система. Това заяви в интервю пред БНР председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

По думите му, настоящият модел трябва да бъде разглобен изцяло, а институции като Висшия съдебен съвет, чийто мандат е изтекъл, не спазват закона. Василев посочи, че е необходимо въвеждането на механизми за лична отговорност на магистрати при осъдителни решения срещу България.

„Тези хора, които си мислят, че са безнаказани, трябва да започнат да плащат за безобразията, които вършат в тази система – индивидуално да плащат“, каза той. И даде пример с идеята осъдителните решения срещу България да се плащат от бюджета на съдебната власт, а отговорните лица да носят регресна отговорност.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ коментира и приетия закон за т.нар. мултифондове за втора пенсия. Според него законопроектът като цяло е положителен, тъй като дава възможност пенсионните фондове да управляват средствата на гражданите по различен начин чрез три вида фондове.

Той обаче изрази притеснение от възможността за по-рискови инвестиции, включително в инфраструктурни проекти. Тъй като рискът от корупция е по-висок при инвестиции в подобни проекти в региона, отколкото при инвестиции в ценни книжа на държави като Германия или Франция.

Василев изрази увереност, че законът за удължаване на бюджета ще бъде приет. „Не мисля, че някой има интерес в средата на изборната кампания държавата да спре ключови плащания“, смята той.

Според него при евентуално по-дълго задържане на високите цени на петрола, вследствие на конфликта в Иран, може да се очаква отражение върху инфлацията и цените на стоките с транспортна или енергийна компонента.

Лидерът на ПП коментира и състава на служебния кабинет, като отчете, че той включва представители от различни политически среди, а основната му задача е да проведе честни избори.

На въпроса защо не е избран нов състав на Висшия съдебен съвет по време на управлението на т.нар. сглобка, Василев отговори, че за това е било необходимо мнозинство от 160 депутати, което според него би означавало участие на ГЕРБ или ДПС в избора. „Ако изберем ВСС с тях, означава да презаредим съдебната система със същите зависимости“, допълни той.