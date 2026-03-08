Полицията в Осло разследва терористичен мотив за експлозията край американското посолство

Полицията в Осло заяви, че експлозията, избухнала през нощта край американското посолство в Норвегия, при която няма ранени и са нанесени само незначителни щети, може да е терористичен акт, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Една от хипотезите е, че става дума за терористичен акт, но не се концентрираме само върху тази версия. Трябва да останем отворени за възможността да има и други причини зад случилото се“, каза на пресконференция Фроде Ларсен, ръководител на съвместното звено на полицията за разследване и разузнаване.

Разследването продължава и се проверяват различни версии за причините за експлозията.„Естествено е да разглеждаме случилото се в контекста на настоящата ситуация със сигурността и това може да е умишлена атака срещу американското посолство“, посочи още Ларсен.