Денят по диагонал – 8 март 2026 г.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски заяви, че е отворен за разговори с парламентарните групи и още другата седмица ще отиде в Народното събрание, за да обсъдят удължителния закон за бюджета. Пред БНР той отбеляза, че е отправил покана към тях още миналата сряда, но повечето партии не са се отзовали.

Клисурски припомни, че служебният кабинет и Министерството на финансите в момента имат две основни задачи – да осигурят провеждането на изборите и нормалното функциониране на държавата след 31 март.

Предложението за финансиране на разходите за отбрана на Полша чрез използване на печалби от златните ѝ резерви трябва да бъде ясно съобщено на пазарите, заяви паричен стратег от централната банка на страната. Предложението на най-големия обявен купувач на кюлчета в света разтревожи пазара на скъпоценната суровина, чийто възход през последните години беше подкрепен от централните банки, увеличаващи своите златни резерви.

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи удължителния закон за бюджета във вида, в който е внесен от служебното правителство, за да не се допуска блокиране на работата на държавата. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред депутати от формацията в обръщение, излъчено на живо в профила му във Фейсбук.

Швейцария гласува наличието на пари в брой да бъде включено в конституцията й, с което подкрепя инициативата, целяща да спаси кеша от изчезване. Правителственият план за правната промяна има 69% подкрепа, според предварителните официални оценки на проведения на 8 март референдум. Подобно предложение на група, формирана под името „Швейцарско движение за свобода“, е получило гласовете на само 47 процента от участниците. Което означава, че е малко вероятно да се включи допълнителен въпрос за окончателен резултат.

Мощен взрив разтърси района около американското посолство в Осло, Норвегия, предаде Ройтерс. По първоначална информация щетите са минимални и няма данни за пострадали.

Норвежките власти съобщиха, че на място са изпратени екипи на полицията и службите за сигурност, които са отцепили района около дипломатическата мисия.