Денят по диагонал – 8 март 2026 г.

Клисурски: Отворен съм за разговори с парламентарните групи за удължаването на бюджета
Служебният министър на финансите Георги Клисурски заяви, че е отворен за разговори с парламентарните групи и още другата седмица ще отиде в Народното събрание, за да обсъдят удължителния закон за бюджета. Пред БНР той отбеляза, че е отправил покана към тях още миналата сряда, но повечето партии не са се отзовали.
Клисурски припомни, че служебният кабинет и Министерството на финансите в момента имат две основни задачи – да осигурят провеждането на изборите и нормалното функциониране на държавата след 31 март.
Паричните стратези на Полша искат яснота за плана за използване на резервите от злато за отбрана
Предложението за финансиране на разходите за отбрана на Полша чрез използване на печалби от златните ѝ резерви трябва да бъде ясно съобщено на пазарите, заяви паричен стратег от централната банка на страната. Предложението на най-големия обявен купувач на кюлчета в света разтревожи пазара на скъпоценната суровина, чийто възход през последните години беше подкрепен от централните банки, увеличаващи своите златни резерви.
ГЕРБ ще подкрепи удължителния закон за бюджета без промени
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи удължителния закон за бюджета във вида, в който е внесен от служебното правителство, за да не се допуска блокиране на работата на държавата. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред депутати от формацията в обръщение, излъчено на живо в профила му във Фейсбук.
Швейцария включи кеша в конституцията в проведения референдум на 8 март
Швейцария гласува наличието на пари в брой да бъде включено в конституцията й, с което подкрепя инициативата, целяща да спаси кеша от изчезване. Правителственият план за правната промяна има 69% подкрепа, според предварителните официални оценки на проведения на 8 март референдум. Подобно предложение на група, формирана под името „Швейцарско движение за свобода“, е получило гласовете на само 47 процента от участниците. Което означава, че е малко вероятно да се включи допълнителен въпрос за окончателен резултат.
Взрив избухна край американското посолство в Осло
Мощен взрив разтърси района около американското посолство в Осло, Норвегия, предаде Ройтерс. По първоначална информация щетите са минимални и няма данни за пострадали.
Норвежките власти съобщиха, че на място са изпратени екипи на полицията и службите за сигурност, които са отцепили района около дипломатическата мисия.