Експлозии избухнаха в Бахрейн и Катар при нова вълна от ирански атаки

Силни експлозии бяха чути днес в Манама, столицата на Бахрейн, съобщиха двама журналисти на Франс прес на фона на продължаващите ирански атаки срещу страни от Персийския залив. Един от журналистите е съобщил, че е чул поне пет експлозии в града, предаде БТА.

Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха за нова вълна от атаки с дронове и ракети, изстреляни от Иран. „Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства в момента реагира на заплахите от ракети и дронове, идващи от Иран“, съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ в публикация в социалната мрежа „Екс“. По данни на ведомството тътенът, чут на различни места, е резултат от прехващането на ракети и дронове.

Официален представител на ОАЕ заяви, че страната настоява иранските атаки срещу държави от Персийския залив, които не участват в конфликта, да бъдат прекратени незабавно. „Всяка ескалация е тревожна. Искаме да ограничим войната. Не искаме разширяване на конфликта. Иран трябва да разбере, че не си помага, атакувайки съседните страни“, каза представителят, цитиран от Ройтерс.

Експлозии бяха чути и в Доха, столицата на Катар, където в централната част на града са се задействали сирените за въздушна тревога, съобщиха журналисти на Франс прес.