РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Експлозии избухнаха в Бахрейн и Катар при нова вълна от ирански атаки

Експлозии избухнаха в Бахрейн и Катар при нова вълна от ирански атаки

Силни експлозии бяха чути днес в Манама, столицата на Бахрейн, съобщиха двама журналисти на Франс прес на фона на продължаващите ирански атаки срещу страни от Персийския залив. Един от журналистите е съобщил, че е чул поне пет експлозии в града, предаде БТА.

Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха за нова вълна от атаки с дронове и ракети, изстреляни от Иран. „Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства в момента реагира на заплахите от ракети и дронове, идващи от Иран“, съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ в публикация в социалната мрежа „Екс“. По данни на ведомството тътенът, чут на различни места, е резултат от прехващането на ракети и дронове.

Официален представител на ОАЕ заяви, че страната настоява иранските атаки срещу държави от Персийския залив, които не участват в конфликта, да бъдат прекратени незабавно. „Всяка ескалация е тревожна. Искаме да ограничим войната. Не искаме разширяване на конфликта. Иран трябва да разбере, че не си помага, атакувайки съседните страни“, каза представителят, цитиран от Ройтерс.

Експлозии бяха чути и в Доха, столицата на Катар, където в централната част на града са се задействали сирените за въздушна тревога, съобщиха журналисти на Франс прес.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.