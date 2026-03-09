РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Общо 103 750 човека са разпределени служебно в универсални и професионални фондове

публичните дружества застраховане мениджъри застрахователи компании бакб

През 2025 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 103 750 човека, съобщават от Комисията за финансов надзор. От тях 93 858 лица са насочени към универсалните фондове (десет на брой) и 9892 – в професионалните фондове.

Служебно се разпределят всички, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или в професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид.

Служебно разпределените лица през 2025 г. съставляват 88.76 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 88.04 на сто в професионалните.

