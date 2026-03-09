Лабораторното какао може да промени шоколадовата индустрия

Шоколадовата индустрия почти не се е променила от векове. Все още се разчита на труд от Западна Африка, колониални търговски маршрути и няколко големи посредника. Потребителите започват да забелязват проблеми с добавките – като титанов диоксид в белия шоколад и тежки метали като кадмий и олово в тъмния шоколад – което води до оплаквания за изкуствен вкус.

Това създава възможност за бизнес, който може да предложи по-автентичен шоколад на достъпна цена. Проблемът е, че какаото расте само близо до екватора. Сега две компании – белгийската Puratos и стартиращата California Cultured от САЩ – работят за създаване на лабораторно отгледан шоколад, който да е готов за пазара до края на 2026 година.

Процесът започва с взимане на проби от какаови растения с най-добър вкус и аромат. След това клетките се култивират в хранителни резервоари, докато има достатъчно материал за производството на истински шоколад – „за дни вместо месеци“, според компанията.

Въпреки че лабораторното какао може да се произвежда по-бързо след като системата заработи, самият процес е труден и може да отнеме между шест месеца и три години за индустриална линия.

Лабораторното какао среща три основни препятствия: регулации, приемане от потребителите и високи разходи. От 2024 г. California Cultured търси одобрение от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA), а продуктът ще трябва да получи GRAS сертификат („Generally Recognized as Safe“). Освен това потребителите трябва да приемат шоколада, тъй като марките като Mars и Cadbury разчитат на познаваемостта на продуктите си.

Към 2025 г. производството на лабораторно отгледан шоколад струва значително повече от традиционния поради малкия мащаб. Дори с одобрение и доверие от потребителите, високата цена остава проблем.

Ако обаче лабораторното какао се наложи на пазара, това може да промени шоколадовата индустрия на стойност 123 милиарда долара, която разчита на труда на дребни фермери в глобалния юг. Puratos подчертава и климатичния аспект, представяйки лабораторното какао като устойчиво и независещо от климатичните промени допълнение към традиционното отглеждане на какао.

Проблемът е, че успехът на лабораторното какао може да отслаби позицията на фермерите, които чрез години на борба вече започват да имат повече контрол в индустрията. В крайна сметка натискът за алтернативи е голям, а инвестициите са сериозни.