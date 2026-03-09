РЕГИСТРИРАЙ СЕ
НАП ще продължи работата по повишаване на приходите, каза новият изпълнителен директор на агенцията

Милена Кръстанова НАП

Новият изпълнителен директор на Националната агенция за приходите Милена Кръстанова ще продължи работата на цялата агенция за повишаване на приходите от данъци и осигуровки и за намаляване на дела на сивата икономика у нас. Така тя очерта основните приоритети в своята дейност по време на редовния брифинг на координационния център към Механизма за еврото в сградата на Министерски съвет в София.

„Другият й основен приоритет е запазване на приемствеността в агенцията и осигуряване на спокойна работа на служителите в нея“, подчерта Милена Кръстанова.

Тя уточни, че досегашният изпълнителен директор на приходната агенция Христо Марков остава в системата на НАП. Той се завръща на поста заместник-изпълнителен директор, който заемаше преди да оглави институцията.

Служебното правителство освободи изпълнителния директор на НАП Христо Марков на 9 март и на негово място назначи Милена Кръстанова.

