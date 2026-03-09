Осъдиха 7 души за имотни измами с менте-завещания

Софийският градски съд е признал за виновни Св. Г., Сл. Г., Б. К., С. Е. и Б. П. за организирана престъпна група, занимаваща се с имотни измами с фалшиви пълномощни, както и О. К., Р. С., Св. Г. и Сл. Г. за измами в големи размери, съобщават от държавното обвинение.

Случаят е от далечната 2016 година, когато “невероятната седморка” решила да стане част от имотната мафия. Схемата била следната – от доверени лица установявали имот, който няма наследници и изготвяли или се сдобивали с неистинско завещание, на което бил придаден вид, че е саморъчно завещание на починалия собственик в полза на лице, приближено до групата.

Групата узаконявала притежанието от лицето на имота при нотариус, след което извършвали фиктивна продажба на друго лице от тяхното обкръжението, за да прикрият следите си. Впоследствие обявявали имота на свободния пазар, като той се продавал на външно лице, което нямало предства за какво иде реч!

Постепенно схемата избледнявала, като на 12 май 2023 година срещу тях бил внесен обвинителния акт от Софийската градска прокуратура.

Съдът е наложил на Св. Г. наказание 6 години лишаване от свобода за ръководене на групата и 3 години лишаване от свобода за измама в големи размери при първоначален строг режим на изтърпяване, като той ще изтърпява по-солената присъда. Сл. Г. ще лежи общо 3 години и 6 месеца в затвора за участие в групата и за измама в големи размери.

На Б. К., Б. П. и С. Е. първоинстанционният съд е наложил наказание по 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за 5 години, докато О. К. и Р. С. ще са “топло” за 2 години. Наказание, което е отложено съответно за 4 и 5 години.

Присъда подлежи на проверка от Софийския апелативен съд.