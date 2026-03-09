Една четвърт от изпълнителните директори на публични компании на БФБ са дами

Дамите изпълнителни директори в публичните дружества, които се търгуват на „Българска фондова борса„, се увеличават с 10% спрямо 2024 г. и техният дял е вече 23 на сто, отчетоха от борсовия оператор.

„БФБ-София“ проведе проучване сред над 320 български компании, които са публични и се търгуват публично, по повод Международния ден на жената. Всяка година БФБ се включва в глобалната инициатива на Световната федерация на фондовите борси Ring The Bell for Gender Equality, под егидата и на United Nations Global Compact и UN Women.

Тази година припознаваме официалното посланието на ООН “Right. Equality. Empowerment. For all women and girls.”

Данните показват също, че 65% от компаниите на БФБ имат представители на нежния пол в своите ръководни органи. Секторите, в които дамите най-силно присъстват на ръководни позиции са строителство и транспорт, следвани от финанси и недвижими имоти.

България се нарежда на четвърто място в Източна Европа по представителност на жените

в бордовете на публични дружества.

Церемонията Ring The Bell for Gender Equality днес беше открита от Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ и Деница Величкова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

Специален гост-лектор беше и Красимира Хаджииванова, основател на платформата „Майко мила“ и на социалното предприятие „Оле Мале“, което подкрепя родители на деца с увреждания, като им осигурява възможност за работа и доходи. Тя сподели своя опит и конкретни примери за това как социалното предприемачество може да се превърне в път към лидерството, както и кои са основните предизвикателства пред жените в България по пътя към финансова независимост.