Швеция отпуска 1.4 млрд. крони за запаси от гориво и храна поради опасения от конфликт

Швеция ще натрупа запаси от стоки от първа необходимост, като гориво, храна и генератори за електроенергия, в случай на кризи или война в пореден знак за нарастващата загриженост на скандинавската държава за разрастването на обхвата на конфликта в региона. Правителството отпуска 1.4 милиарда крони (150 милиона долара) на местните общности за подготовка, заяви министърът на гражданската защита Карл-Оскар Болин на пресконференция на 9 март.

Около една трета от новите средства ще бъдат изразходвани за оборудване за гражданска защита, като генератори, друга трета – за създаване на местни резерви от стоки от първа необходимост, а последната трета ще бъде инвестирана в инфраструктура, за да се обезпечат сигурни места за срещи на местното ръководство в стратегически важни общности, посочи Болин.

Този ход е последният пример за усилията на шведите да ускорят подготовката за война и други кризи след продължителния период на съкращаване на разходите за отбрана след Студената война.

Миналата седмица Централната банка на Швеция посъветва всеки пълнолетен гражданин да държи у дома седмичен запас от около 1000 крони (110 долара) в брой, за да може да си купи храна, лекарства и други стоки от първа необходимост в случай че конфликт или криза извадят от строя системата за цифрови плащания. В допълнение към този кеш, шведите трябва също да държат банкови карти от множество кредитори и да използват местната онлайн платежна услуга Swish.

През последните месеци военните лидери на скандинавската държава засилиха посланията си към населението, заявявайки, че Стокхолм не може да си позволи да чака появата на остра заплаха, за да развие и надгради устойчивостта си. Катализатор стана пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. от Русия, но войната в Близкия изток също подхранва опасенията за сигурността.

Още през 2024 г. шведското правителство изпрати брошура до всеки дом с инструкции колко питейна вода да съхранява и как да получи достъп до новини по време на прекъсване на електрозахранването.

„Тази брошура е за информиране на гражданите какво трябва да правят, за да не бъдат ненужна тежест в случай на криза“, каза Болин. „Правителството също трябва да изпълни своята част от сделката и ние правим това чрез тези инвестиции“, допълни той.