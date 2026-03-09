РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Стреляха по дома на Риана в Бевърли Хилс

Риана

Домът на попзвездата Риана в Бевърли Хилс е бил обстрелван с огнестрелно оръжие, съобщиха от полицията на Лос Анджелис.

Според органите на реда заподозряната – жена на около 30 години, е спряла с автомобила си около 13:15 ч. местно време в неделя пред къщата и е произвела седем изстрела, след което е напуснала мястото с висока скорост.

Колата ѝ е открита на около 12 километра от дома на певицата, където жената е била задържана. Самоличността ѝ все още не е оповестена публично.

Риана е била в жилището си по време на инцидента, но няма информация за пострадали, според източник, цитиран от „Лос Анджелис таймс“.

