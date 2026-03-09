Мерц се провали на изборния тест: Зелените спечелиха Баден-Вюртемберг на 8 март

Германският канцлер Фридрих Мерц не издържа изборния тест, след като неговите консерватори загубиха ключовите провинциални избори в богатата югозападна провинция Баден-Вюртемберг на 8 март. Победители във вота са Зелените с малка преднина пред Християндемократическия съюз (ХДС), за който от месеци се прогнозираше, че ще си върне властта след 15 години управление на екологичната партия. Гафовете на кандидата на десноцентристите и по-широките проблеми на Мерц у дома помогнаха за стопяване на навремето солидната преднина в анкетите в провинцията, която дълго време беше консервативна крепост.

Загубата в родината на автомобилните производители „Мерцедес-Бенц груп“ и „Порше“ е зловеща за германския канцлер, чийто авторитет ще бъде изпитан на още четири регионални избори тази година докато неговият личен рейтинг на одобрение пълзи надолу. ХДС се сблъсква с особено предизвикателство срещу крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD), която продължава да позиции, най-вече в Източна Германия.

Зелените са получили малка преднина със своите 30.2% от гласовете на избирателите в Баден-Вюртемберг срещу 29.7% за ХДС, по данни, публикувани на сайта на статистическата служба на провинцията в ранните сутрешни часове на 9 март, след преброяването на гласовете на всички секции. Подкрепата за AfD почти се е удвоила до 18.7% спрямо вота от преди пет години, докато подкрепата за Социалдемократите е намаляла наполовина до 5.6%, което е най-лошият им резултат в региона.

Германският лидер проведе активна кампания в Баден-Вюртемберг, като затвърди посланието, че ХДС е най-надеждният организатор на икономическото възстановяване във времена на геополитически сътресения. Партията разчиташе на победа, след като популярният премиер на Зелените в провинцията – 77-годишният Винфрид Кречман, обяви, че няма да се кандидатира за четвърти мандат.

Поредицата от гафове на претендента на ХДС за премиерския пост – 37-годишния депутат Мануел Хагел, привлече общественото внимание и допринесе отчасти за провала. Той беше принуден да се защити от обвинения в сексизъм след поредната поява на стар видеоклип: кадри, в които се вижда как описва посещение в училище през 2018 г., включително среща с момиче с „кестенява коса и кафяви очи като на сърна“.

Допълнителен нежелан интерес предизвика друга, по-скорошна училищна визита на Хагел по време на която опитът му да опише механиката на ефекта на парниковите газове в класната стая беше осмиван в социалните мрежи. При работещи камери кандидатът н ХДС се раздразни от критиките на учителка, като в един момент ѝ се нахвърли, когато тя го прекъсна.

Победа на Зелените означава, че Джем Йоздемир – някогашен лидер на партията, който беше федерален министър на земеделието при бившия канцлер Олаф Шолц, вероятно ще стане първият ръководител на провинция в Германия от турски произход. Кампанията му се съсредоточи върху обещания да продължи умерената политика на Кречман в отговор на икономическите проблеми на провинцията.

„Трябва да преминем от режим на кампания към формиране на коалиция“, каза 60-годишният Йоздемир, чиито родители са емигрирали в Западна Германия през 60-те години на миналия век, пред ликуваща тълпа в столицата на провинцията Щутгарт. „Ще отворим нова глава с коалиционен партньор.“

Екологичната партия ръководеше коалиция с ХДС през последното десетилетие – съюз, който партиите вероятно ще сключат отново. Подкрепящите бизнеса Свободни демократи и антикапиталистическата лява партия не успяха да получат достатъчна подкрепа, за да влязат в парламента. ХДС пък изключва всякакво сътрудничество с AfD.

Едноцифреният резултат на Социалдемократическата партия е тежък удар за политическата сила, която в момента управлява с ръководения от Мерц християндемократически блок на национално ниво. Вицеканцлерът Ларс Клингбайл – финансов министър на Германия и съпредседател на Социалдемократическата партия, нарече това „абсолютно горчива вечер“. Партията ще се яви на поредните провинциалните избори в съседния Рейнланд-Пфалц след две седмици, където анкетите показват тясна преднина пред ХДС.

Съкращенията в промишлените гиганти доминираха в местните заглавия в района на Баден-Вюртемберг, който беше сериозно засегнат от индустриална трансформация и технологични смущения. Автомобилният доставчик „Роберт Бош“ планира да съкрати около 10 000 работни места в провинцията и да затвори или намали производството си, тъй като се прехвърля в Китай. „Порше“ пък орязва близо 4000 позиции, в хода на съкращенията в целия автомобилен бранш.

В късните вечерни часове на 8 март Хагел се опрака, че е бил обект на „клеветническа кампания“, която е слязла „доста под пояса“.