Европа е най-големият вносител на оръжие в света

Европа се е превърнала в най-големия вносител на оръжие в света през последните пет години, се посочва в доклад на Стокхолмския институт за изследване на мира*. Причината е рязкото увеличаване на военните покупки от европейските държави в отговор на заплахата от Русия и отслабващото доверие в ангажимента на Съединените щати към сигурността на континента.

Като цяло, доставките на оръжие в световен мащаб са се увеличили с 9,2% в сравнение с последните два петгодишни периода.

Според доклада за времето от 2021-а до края на 2025 г. европейските страни са увеличили повече от три пъти вноса си на оръжия спрямо 2016–2020 година.

Закупуването на въоръжение е насочено както към подпомагането на Украйна в защитата ѝ от руската инвазия, така и към модернизиране на собствените армии след десетилетия на недостатъчни инвестиции в тази сфера.

По данни на стокхолмския институт делът на Европа в световния внос на оръжие е достигнал 33%, при едва 12% през предходния петгодишен период.

Въпреки че увеличават собственото си производство, европейските държави продължават активно да купуват американско въоръжение, особено бойни самолети и системи за противовъздушна отбрана с голям обсег.

За най-голям вносител в света е посочена Украйна, следвана от Индия, Саудитска Арабия, Катар и Пакистан, а най-големи износители са САЩ (42%), Франция (9,8%) и Русия (6,8%).

*Стокхолмският институт за изследване на мира се финансира предимно от държавата и публикува годишни доклади за търговията с оръжие, оръжейната промишленост, ядрените оръжия и военните разходи.