„БОРИКА“ постигна най-високото ниво на доверие в ЕС

Днес на специално събитие експерти на „БОРИКА“ АД представиха развитието на удостоверителните услуги на компанията, като поставиха акцент върху сигурността, удобството и реалната полза за бизнеса, институциите и гражданите. В центъра на събитието беше схемата за електронна идентификация B-Trust eID, която покри изискванията на eIDAS Level High – най-високото ниво на доверие за електронна идентификация в Европейския съюз.

„Това постижение има директно значение за развитието на по-сигурни и по-достъпни електронни услуги в България. То дава възможност повече процеси да се извършват изцяло дистанционно, при високо ниво на защита и доверие“, коментира по време на събитието Александър Станев, съветник на главния изпълнителен директор на „БОРИКА“. „Покриването на изискванията за нотифициране на B-Trust eID с ниво „Високо“ е ключова стъпка към трансграничното признаване на електронната идентификация. Това означава, че чрез схемата физически и юридически лица ще могат да използват дигитални услуги не само в България, но и в целия Европейски съюз“, отбеляза Александър Станев.

Високата оценка, дадена от европейските експерти, е важна стъпка в подготовката на „БОРИКА“ за следващата технологична иновация –

изграждането на дигитален портфейл за цифрова идентичност,

тъй като само схеми с високо ниво на доверие могат да са основа на бъдещата европейска екосистема. Очакването е европейският портфейл за дигитална самоличност да бъде напълно безплатен и да се използва от всички граждани на ЕС, които биха искали да се възползват от това удобство, а приемането му да бъде задължително от всички институции, предлагащи публични услуги.

Данните, представени по време на събитието, показват, че пазарът вече се движи уверено в тази посока. Национално проучване сред 5749 участници показва, че 66% от анкетираните вече използват електронна идентификация, а 69% очакват дигиталните услуги да продължат да се разширяват през следващите години. В същото време 42% все още не подписват електронно, което показва значителен потенциал за бъдещо развитие.

„БОРИКА“ отчита и силни резултати при своите клиенти.

Компанията достига NPS (индекс на клиентска лоялност) 89 при подновяване на квалифициран електронен подпис. А 75% от клиентите предпочитат изцяло дигитален процес при подновяване. Удовлетвореността при използването на облачен КЕП достига 90%, а 70% е ръстът при отдалеченото подписване. Това показва ясна промяна в потребителското поведение и нарастващо доверие към сигурните дистанционни услуги.

Особено силна е динамиката в сегмента на малките и средните предприятия.

Практиката показва, че все повече компании търсят не само електронен подпис, а цялостни решения за по-ефективно управление на документи и електронна идентификация. Лоялността към услугите на компанията също остава висока, като 36% от клиентите работят с „БОРИКА“ повече от десет години.

„За нас най-важното послание е, че дигиталната идентичност вече не е тема на бъдещето, а реален инструмент, който прави услугите по-сигурни, по-бързи и по-удобни. B-Trust eID и останалите решения на БОРИКА дават на бизнеса, институциите и гражданите надеждна основа за работа в изцяло дигитална среда“, коментира Мартин Орешарски, директор „Удостоверителни услуги“ в „БОРИКА“.

По време на събитието компанията представи и ново решение в своето портфолио – My B-Trust for Business – специализирана платформа, която предоставя услуги в съответствие с Регламент (EU) №910/2014 и позволява заявяване на идентификация, сигурно изпращане на документи за подписване, и други.

С тези резултати „БОРИКА“ затвърждава ролята си на доверен партньор в развитието на електронната идентификация и удостоверителните услуги в България. А посланието на компанията е ясно – колкото по-сигурни, лесни и достъпни стават дигиталните услуги, толкова по-голяма стойност създават те за цялото общество.