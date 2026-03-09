„Възраждане“ няма да подкрепи т.нар. удължителен бюджет, обяви Костадинов

„Възраждане“ няма да подкрепи т.нар. удължителен бюджет, заяви пред журналисти лидерът на партията Костадин Костадинов.

Той припомни, че политическата сила не са подкрепили и варианта от миналата година. „Според данни на финансовото министерство този бюджет завърши с провал, защото те бяха заложили 3% дефицит, а според отчета на самото министерство той е 3.1% т.е. дори и според техните данни бюджетът не се е справил“. И от нас сега се иска да подкрепим един бюджет, който веднъж вече не сме подкрепили, едно негово допълнително удължаване, няма как да стане това“, подчерта Костадинов.

От политическата сила няма да подкрепят и идеята на „ДПС-Ново начало“ за диференцирани великденски добавки за пенсионерите и попитаха защо „ДПС-Ново начало“, по думите на Костадинов, докато са управлявали, не са заложили това увеличение в техния бюджет и дори не са го предложили. Всичко това е толкова грозно и пошло, каза лидерът на „Възраждане“, цитиран от БТА

По-рано днес Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ обяви, че са внесли в Народното събрание предложение, според което пенсионерите с пенсии под прага на бедност да получат по 55 евро надбавки за Великден, а всички останали – по 15 евро.