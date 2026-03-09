РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Възраждане“ няма да подкрепи т.нар. удължителен бюджет, обяви Костадинов

Костадинов: "Възраждане" няма да подкрепи т.нар. удължителен бюджет

„Възраждане“ няма да подкрепи т.нар. удължителен бюджет, заяви пред журналисти лидерът на партията Костадин Костадинов.

Той припомни, че политическата сила не са подкрепили и варианта от миналата година.

„Според данни на финансовото министерство този бюджет завърши с провал, защото те бяха заложили 3% дефицит, а според отчета на самото министерство той е 3.1% т.е. дори и според техните данни бюджетът не се е справил“. И от нас сега се иска да подкрепим един бюджет, който веднъж вече не сме подкрепили, едно негово допълнително удължаване, няма как да стане това“, подчерта Костадинов.

От политическата сила няма да подкрепят и идеята на „ДПС-Ново начало“ за диференцирани великденски добавки за пенсионерите и попитаха защо „ДПС-Ново начало“, по думите на Костадинов, докато са управлявали, не са заложили това увеличение в техния бюджет и дори не са го предложили. Всичко това е толкова грозно и пошло, каза лидерът на „Възраждане“, цитиран от БТА

По-рано днес Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ обяви, че са внесли в Народното събрание предложение, според което пенсионерите с пенсии под прага на бедност да получат по 55 евро надбавки за Великден, а всички останали – по 15 евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.