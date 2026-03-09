Великденски надбавки от 15 до 55 евро предлагат от „ДПС-Ново начало“

Йордан Цонев от “ДПС-Ново начало”, цитиран от БТА, заяви пред парламента, че пенсионерите под прага на бедност ще получат по 55 евро великденски надбавки, а за останалите се предвиждат 15 евро. Това се предлага в проекта на решение, внесен от партията на Цонев в Народното събрание.

Според разчетите на „ДПС-Ново начало“ надбавки от 55 евро ще получат 856 000 души, като 1 216 000 пенсионери ще се задоволят само с 15 евро надбавка за Великден. Това “развързване на кесията” ще струва общо 65.3 млн. евро.

Очаква се в четвъртък (12 март) въпросното предложение да бъде внесено в удължителния закон за бюджета, който от “ДПС-Ново начало” ще подкрепят.

От “Възраждане” заявиха, че няма да гласуват „За“ нито за удължителния закон за бюджета, нито за предложението на “ДПС-Ново начало” за диференцирани великденски добавки.

Николай Денков коментира пред журналисти, че ако няма удължителен закон за бюджета, България остава без яснота как ще се изплащат заплати и пенсии. Относно великденските надбавки, Денков заяви, че това е предизборен ход на „ДПС-Ново начало“. Той уточни, че е редно редовно правителство да решава подобен въпрос.