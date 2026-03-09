„Брент“ надхвърли 100 долара за барел, Г-7 обмислят да бръкнат в стратегическите си резерви

Цените на суровия петрол продължават да се катерят стремително нагоре и в азиатската търговия на 9 март фючърсните контракти на сорт „Брент“ за доставка през май скочиха с 24% – до 116.71 долара за барел, а на американския WTI за доставка през апрел ръстът беше с 28% – до 116.45 долара за барел.

Критичната обстановка наложи спешни ответни мерки, като първата от тях е извънредно заседание на финансовите министри на Г-7 за координирано освобождаване на барели от стратегическите перторли резерви. То ще бъде обсъдено в 8.30 ч. нюйоркско време заедно с изпълнителния директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, според запознати със ситуацията лица, включително и висш служител на Г-7, цитиран от „Файненшъл таймс“.

Три страни от Г-7, включително Съединените щати, вече били потвърдили, че подкрепят хода, като някои американски служители обмислят освобождаване на 300-400 милиона барела. Това би представлявало приблизително 25 до 30 процента от 1.2 милиарда барела, които в момента се държат като стратегически резерви от страните-членки на МАЕ.

Потенциалната намеса идва на фона на ударното повишаване на цените на суровия петрол след ескалацията на военните действия в Близкия изток, дестабилизирала финансовите пазари. Борсовите индекси в голяма част от Азия паднаха в понеделник, а фючърсните контарки на американските акции подготвят инвеститорите за сериозни загуби преди отварянето на Уолстрийт.

Препускащите цени на горивата засилиха и политическия натиск над Белия дом. Средната цена на бензина в Съединените щати се повиши до 3.45 щ. долара за галон на 8 март, в сравнение с 2.98 долара седмица по-рано. Очаква се поскъпването да продължи, освен ако котировките на суровия петрол не се укротят.

Американският президент Доналд Тръмп засегна ценовия скок на черното злато в публикация в Truth Social във вечерните часове на 8 март. „Краткосрочните цени на петрола, които ще паднат бързо, когато унищожаването на иранската ядрена заплаха приключи, са много малка цена за САЩ и света, безопасността и мира“, написа Тръмп. „САМО ГЛУПАЦИТЕ БИХА МИСЛИЛИ РАЗЛИЧНО!“

Ръстът на петролните котировки рискува да подхрани инфлацията в световен мащаб и да застраши икономическия растеж, ако се запази. Големите икономики вносителки на черно злато, включително Китай, Индия, Южна Корея, Япония, Германия, Италия и Испания, са особено изложени на ценови шокове поради зависимостта си от вносна енергия.

Натрупването на стратегическите петролни запаси започна като част от създаването на МАЕ през 1974 г., след арабското петролно ембарго, което причини глобален недостиг на горива и рязко повишение на цените. Членовете на агенцията са длъжни да поддържат тези резерви като част от колективна система, предназначена да реагира на сериозни прекъсвания в доставките на горивото.

От създаването на организацията е имало пет координирани акции за деблокиране на аварийни петролни запаси от страните членки на МАЕ. Последните интервенции бяха през 2022 г., след руската инвазия в Украйна.

Преди съвещанието на 9 март, енергийната агенция е провела спешна дискусия миналата седмица, за да разгледа възможните варианти за противодействие на възникващата криза с доставките.

В поверителен документ, цитиран от „Файненшъл таймс“, се отбелязва, че страните членки на МАЕ в момента държат над 1.24 милиарда барела в публични стратегически запаси плюс приблизително 600 милиона барела промишлени резерви, които също могат да бъдат мобилизирани, ако е необходимо. Заедно тези количества биха могли да покрият близо един месец от общото потребление на петрол в страните от МАЕ и повече от 140 дни нетен внос, според документа. Съединените щати и Япония имат общо около 700 милиона барела от публичните стратегически резерви от 1.24 милиарда.

Китай също се задейства, като специалният пратеник на страната за Близкия изток, Джай Джун, посети Саудитска Арабия като част от засилените дипломатически усилия на Пекин за деескалация на конфликта между САЩ, Израел и Иран. По време на срещи със саудитския външен министър принц Файсал бин Фархан и генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив Джасем ал-Будайви, Джай заяви, че Китай е готов да работи с Рияд за полагането на „непрестанни усилия“ за поддържане на мира и стабилността в региона на Персийския залив.

Описвайки Китай като „добър приятел и партньор на Саудитска Арабия“, Джай изрази дълбока загриженост за ескалиращото напрежение и подчерта, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на държавите от Залива не трябва да бъдат нарушавани. Той също така осъди нападенията срещу цивилни и невоенни цели и повтори призива на Пекин за незабавно спиране на военните операции.

Цените на черното злато се понижиха след съобщенията, че финансовите министри на Г-7 ще обсъдят координирано спешно освобождаване на петролни резерви. В 8.41 ч. българско време на 9 март сорт „Брент“ за доставка през май се котираше за 107.84 щ. долара за барел, а WTI за доставка през април – за 104.81 долара за барел.

Въпреки понижението, горивото остава прекалено скъпо, а ръстът му в понеделник е най-големият еднодневен скок от 2020 г. насам, тъй като търговците продължават да отчитат рисковете за доставките, свързани с продължаващия конфликт в Близкия изток.