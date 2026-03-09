„Ново начало“ внася законови промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

Парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ ще внесе промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността, съобщиха от пресцентъра на формацията.

В проекта се предвижда еднократна помощ.

„Парламентът и служебното правителство трябва повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота“, се посочва в съобщението.