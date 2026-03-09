В деня на раздаването на пенсиите, работещите в пощите излязоха на протест

Работещите в „Български пощи“, които са членове на Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ, излязоха на протест. В 7:30 ч., когато започва работният им ден, служителите застанаха пред пощенските станции в знак на недоволство и временно няма да обслужват клиенти.

Основното им искане е основните месечни заплати да бъдат увеличени с поне 5% със задна дата от 1 януари 2026 година. Според изчисленията на синдиката за това са необходими около 2,42 млн. евро.

От КНСБ припомнят, че между 9 и 12 март се организират протестни действия в няколко града в страната. Те настояват да бъде намерено законодателно решение, което да осигури 5-процентно увеличение на заплатите от държавния бюджет в секторите, финансирани чрез субсидии. По данни на синдиката тези сектори не са получили увеличение на възнагражденията в първия вариант на т.нар. удължителен закон.

Днес се очаква и друг протест, организиран от КНСБ – на работниците в градския транспорт във Варна. Предвидени са и още демонстрации: на служителите в градския транспорт в Русе на 10 март, в София на 11 март, както и на работещи в Агенция „Пътна инфраструктура“ на 12 март.