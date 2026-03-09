„Елхим-Искра“ не затваря, а временно преустановява работа, уточняват от фирмата

Ръководството на „Елхим-Искра“ АД не е приело решение за затваряне на предприятието, а за временното преустановяване на работата му, като е концентрирало всички усилия в разработване на стратегия и план за по-решителни действия за преструктуриране на дейността на фирмата. Като това би позволило ограничаване и преустановяване на продължаващите трета година загуби от производствената дейност на предприятието в Пазарджик.

Това уточняват от „Елхим-Искра“ във връзка с уведомление до „Българска фондова борса“, изпратено на 4 март, с което от дружеството оповестиха решението на съвета на директорите за временно спиране на работа и с оглед избягване на възможност за погрешни интерпретации.

„Това решение е обусловено и мотивирано с изброените рискови фактори, които компанията регулярно оповестява и актуализира в публичните уведомления за финансовото си състояние, както и в шестмесечните и годишни отчети“, посочват от фирмата в съобщението.

Основен фактор, довел до вземането на това решение, е загубата на пазарни позиции в държави от Западна Европа вследствие на продължителния спад в индустриалното производство и появата на алтернативни производители от Турция, Китай, Индия, които имат значително по-ниски разходи за енергия и труд и от там предлагат по-ниски цени, както и загуба на най-рентабилните пазари за дружеството в страните от ОНД в следствие на военния конфликт в Украйна и наложените санкции от страна на Европейския съюз.

„Процедурата по спиране на работа от дружеството ще се осъществи в пълно съответствие с изискванията на Кодекса на труда и относимото законодателство като правата на всички работници и служители на компанията ще бъдат гарантирани в пълен размер“, посочавт от фирмата.

Продължителното наслагване на прякото негативно въздействие на систематични рискове от различно естество, произтичащи от европейските и национални политики неминуемо са довели до загуба на конкурентоспособност за индустриалните предприятия в Европа и България, за което ръководството на дружеството нееднократно е адресирало като риск в публичните уведомления и финансови отчети на дружеството.

По данни на Евростат на годишна база през декември 2025 г. индустриалното производство в България отбеляза спад с 6.8 % след понижение с 9.3 % през ноември, като по този показател нашата страна отчита третия най-голям годишен спад в Европейския съюз. Това представлява свиване на индустриалното производството в нашата страна за тринадесети пореден месец и за 34-ти от последните 36 месеца.

Влошаването на бизнес средата в Европейския съюз, обусловено от високите ценови нива на CO2-квотите, на енергията, свръх регулацията и липсата на квалифицирани трудови ресурси, военните конфликти в Украйна и Близкия изток е факт, който продължава да демотивира предприемаческата активност и да води до отлив на капитали и понижаване на конкурентоспособността.

„Всичко това води до деиндустриализация на ЕС, в т.ч. на България. Преразглеждането на климатичните цели на съюза и прилагането на политики, които не са пречка за конкурентоспособността и растежа и не водят до ограничаване на дейността, закриване или релокиране извън ЕС на първоешалонни предприятия следва да се превърнат в основен приоритет, за да бъде преустановена ускоряващата се деиндустриализация на ЕС“, отбелязват от фирмата.

Информация относно разработената стратегия за преструктуриране на дейността на „Елхим-Иска“ АД ще бъде оповестена незабавно след утвърждаването й от съвета на директорите, се посочва с съобщението.