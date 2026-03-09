РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ФнФ подписа Споразумение за финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“

фонд на фондовете човешки ресурси

Фонд на фондовете (ФнФ) и Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 (ПРЧР) към Министерството на труда и социалната политика подписаха Споразумение за финансиране. С него се възлага управлението на ресурс на ФнФ с общ бюджет от 33 млн. евро, в това число близо 11 млн. евро за безвъзмездна финансова помощ.

Това ще позволи по-гъвкава и ефективна подкрепа за крайните получатели, тъй като средствата от финансовия инструмент и безвъзмездна финансова помощ ще се предоставят в рамките на един договор.

Ресурсът осигурен по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ+, ще бъде инвестиран чрез дялови и дългови инструменти – по Приоритет 1 на ПРЧР – „Насърчаване на заетостта и развитие на уменията“ и Приоритет 3 „Насърчаване на младежката заетост“.

С дяловия инструмент ще се подпомогат предприятия в ранен етап на развитие

чрез насърчаване на самостоятелната заетост, предприемаческите умения и икономическата активност на млади хора и уязвими групи. Средствата ще бъдат насочени към стартиращи, социални и микропредприятия, както и към младежи до 29 години, лица в неравностойно положение на пазара на труда, българи, завърнали се от чужбина и други предприемачи, пряко ангажирани в управлението на своите предприятия.

Средствата за дългови финансови инструменти са предназначени за инвестиции в машини,

оборудване и софтуер, оборотни средства, необходими за основната дейност или за разширяване дейността на подкрепените предприятия  и за финансиране на обучения на младежи до 29 г. извън рамките на формалното образование.

Споразумението създава предпоставки за разширяване на достъпа до финансиране и за устойчиво развитие на предприемачеството и заетостта в страната. Предстои провеждане на пазарни консултации, които ще подпомогнат оптималното структуриране и прилагане на финансовите инструменти.

