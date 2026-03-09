Перничанин на градус блъсна с камион проверяващ полицай

Пиян перничанин блъсна с товарен автомобил полицай при опит да избяга от проверка на пътя, информираха от Областната дирекция на МВР в гПерник. Полицаят е в болница, уточняват от дирекцията.

Инцидентът е станал вчера около 17:20 ч. в квартал Изток, когато автопатрул на Второ районно управление – Перник направил опит да спре за проверка товарен автомобил. Водачът не се подчинил и продължил движението си по външноградската магистрала в посока центъра на града.

Полицейските служители тръгнали след него, като многократно подавали звуков и светлинен сигнал, за да го спрат, разказват от ОДМВР-Перник. На около 300 метра автомобилът спрял. Когато полицаите започнали да излизат от служебния автомобил, шофьорът внезапно потеглил и блъснал вратата на един от тях.

При удара полицаят получил наранявания и бил транспортиран за преглед в МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник. По-късно е преместен в столично лечебно заведение, където са установени травми в областта на шията. Той е оставен за лечение.

Междувременно шофьорът отново потеглил с висока скорост, като преминал през пътните възли „Хумни дол“ и „Марина бара“, както и по ул. „Софийско шосе“. Малко по-късно бил спрян от полицията в района на пътен възел „Хумни дол“ и задържан.

Тестът с дрегер отчел 1,96 промила алкохол, 35-годишният мъж дал и кръвна проба за химичен анализ. До момента той не е познат на органите на реда. Наложена му е полицейска мярка за задържане до 24 часа, а автомобилът му е иззет. По случая е образувано бързо производство под надзора на прокуратурата.