РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Янкулов и Захарова се сговарят срещу прокуратурата на Сарафов

Председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов са са обсъдили на среща в Съдебната палата „недопустимите институционални нападки срещу Върховния касационен съд от страна на прокуратурата след постановените от състави на Наказателната колегия актове, с които се отказва образуването на производства по искания за възобновяване на дела, депозирани от фактически изпълняващия функциите главен прокурор“.

Двамата се обединили около позицията, че за правовата държава е нетърпима настоящата ситуация, в която чрез атаки срещу независимостта на съдиите демонстративно се игнорират както действаща законова уредба, така и влезли в сила съдебни актове, свързани с нейното приложение. Обсъдени са и евентуални изменения в Закона за съдебната власт по отношение на провеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.