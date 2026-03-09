Кандидатурата на Карина Караиванова за подуправител на БНБ е внесена в парламента

Кандидатурата на Карина Караиванова за подуправител, ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка (БНБ), е внесена в Народното събрание, показва справка на интернет страницата му.

Карина Караиванова беше предложена за поста от гуверньора на БНБ Димитър Радев на 4 март.

До започването на процедурата се стигна, след като досегашният подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“ Андрей Гюров подаде оставка от длъжността и зае поста на служебен премиер.

Парламентът прие процедурни правила за избора на подуправител на централната банка. Според тях управителят на БНБ предлага кандидат чрез председателя на Народното събрание, а предложението се разглежда от Комисията по бюджет и финанси. Документите на кандидата се публикуват на специална страница на сайта на парламента най-малко седем дни преди изслушването в комисията.

Гласуването в пленарната зала се извършва явно чрез компютъризираната система. Кандидатът се счита за избран, ако получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако това не се случи, парламентът открива нова процедура за избор.

Карина Караиванова има дългогодишен опит в сферата на публичните финанси и финансовия сектор. Тя е заемала ръководни длъжности в Министерството на финансите, включително поста заместник-министър, била е и председател на Комисията за финансов надзор. В момента представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.