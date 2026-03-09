Министър Клисурски ще участва в редовните заседания на Еврогрупата и на Съвет ЕКОФИН

По време на редовното заседание на Еврогрупата се очаква да бъде направена оценка на бюджетния план на Белгия за 2026 година. В приобщаващия формат на срещата министрите ще направят преглед на работния план за цифрови финанси и ще обсъдят цените на енергийните продукти и влиянието им върху икономиката на еврозоната.

В дневния ред на ЕКОФИН е предвидено да се проведе

политически дебат по Пакета за пазарна интеграция,

свързан с усилията на държавите за укрепване и модернизиране на правната рамка в областта на капиталовите пазари.

Очаква се да бъде одобрен и националният фискално-структурен план на Ирландия за периода 2026 – 2030 година.

Сред обсъжданите теми ще бъде и тази за икономическите и финансови последици от агресията на Русия срещу Украйна.

Съветът по икономически и финансови въпроси отговаря за разработването и приемането на законодателството и политиките на ЕС, насочени към осигуряване на финансова стабилност и насърчаване на икономическия растеж в целия Европейски съюз.

В зависимост от дневния ред Съветът по икономически и финансови въпроси обединява министрите, отговарящи за икономическите въпроси, финансите и бюджета на ЕС от всички държави членки. Съветът ECOFIN заседава в два различни формата.