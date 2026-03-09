Министър Клисурски ще участва в редовните заседания на Еврогрупата и на Съвет ЕКОФИН

Министърът на финансите Георги Клисурски ще участва в редовните заседания на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и на Еврогрупата. Срещите ще се проведат на 9 и 10 март, понеделник и вторник, в Брюксел, Белгия.
По време на редовното заседание на Еврогрупата се очаква да бъде направена оценка на бюджетния план на Белгия за 2026 година. В приобщаващия формат на срещата министрите ще направят преглед на работния план за цифрови финанси и ще обсъдят цените на енергийните продукти и влиянието им върху икономиката на еврозоната.
В дневния ред на ЕКОФИН е предвидено да се проведе
политически дебат по Пакета за пазарна интеграция,
свързан с усилията на държавите за укрепване и модернизиране на правната рамка в областта на капиталовите пазари.
Очаква се да бъде одобрен и националният фискално-структурен план на Ирландия за периода 2026 – 2030 година.
Сред обсъжданите теми ще бъде и тази за икономическите и финансови последици от агресията на Русия срещу Украйна.
Съветът по икономически и финансови въпроси отговаря за разработването и приемането на законодателството и политиките на ЕС, насочени към осигуряване на финансова стабилност и насърчаване на икономическия растеж в целия Европейски съюз.
В зависимост от дневния ред Съветът по икономически и финансови въпроси обединява министрите, отговарящи за икономическите въпроси, финансите и бюджета на ЕС от всички държави членки. Съветът ECOFIN заседава в два различни формата.