РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Министър Клисурски ще участва в редовните заседания на Еврогрупата и на Съвет ЕКОФИН

министърът на финансите, Клисурски призова институциите да вдигнат заплатите с 5%

Министърът на финансите Георги Клисурски ще участва в редовните заседания на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и на Еврогрупата. Срещите ще се проведат на 9 и 10 март, понеделник и вторник, в Брюксел, Белгия.

По време на редовното заседание на Еврогрупата се очаква да бъде направена оценка на бюджетния план на Белгия за 2026 година. В приобщаващия формат на срещата министрите ще направят преглед на работния план за цифрови финанси и ще обсъдят цените на енергийните продукти и влиянието им върху икономиката на еврозоната.

В дневния ред на ЕКОФИН е предвидено да се проведе

политически дебат по Пакета за пазарна интеграция,

свързан с усилията на държавите за укрепване и модернизиране на правната рамка в областта на капиталовите пазари. 

Очаква се да бъде одобрен и националният фискално-структурен план на Ирландия за периода 2026 – 2030 година. 

Сред обсъжданите теми ще бъде и тази за икономическите и финансови последици от агресията на Русия срещу Украйна.

Съветът по икономически и финансови въпроси отговаря за разработването и приемането на законодателството и политиките на ЕС, насочени към осигуряване на финансова стабилност и насърчаване на икономическия растеж в целия Европейски съюз.

В зависимост от дневния ред Съветът по икономически и финансови въпроси обединява министрите, отговарящи за икономическите въпроси, финансите и бюджета на ЕС от всички държави членки. Съветът ECOFIN заседава в два различни формата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.