Изтича срокът за регистрация на инициативни комитети

Днес изтича срокът за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за изборите на 19 април.

В Централната избирателна комисия продължава приема на електронни заявления за гласуване на българите, които ще упражнят правото си на вот в чужбина. Заявления за гласуване в чужбина се приемат и писмено в консулствата. Опцията е активна до 24 март.

До 17:00 часа на 17 март в РИК трябва да се регистрират листите с кандидатите за народни представители. На предстоящите избори през април ще се явят общо 14 партии и 10 коалиции.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

