Президентът Йотова ще удостои посланика на Аржентина с орден „Мадарски конник“ първа степен

Президентът Илияна Йотова ще удостои посланика на Аржентина в България Алехандро Зотнер Майер с орден „Мадарски конник“ първа степен, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Церемонията ще започне в 14:00 часа в Гербовата зала на президентската институция.

Посланик Алехандро Зотнер Майер ще получи държавното отличие за заслуги за развитието на двустранните отношения между България и Аржентина. Преди година, през март 2025 г., Н. Пр. Алехандро Зотнер Майер проведе среща с тогавашния вицепремиер Атанас Зафиров. Двамата обсъдиха развитието на търговско-икономическите отношения между двете страни с фокус върху селскостопанската техника, индустрията, земеделието и високите технологии.

През февруари, на церемония в Софийския университет посланик Зотнер Майер пое председателството на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (IHRA) от името на своята държава. Тогава той разказа как неговия прадядо е бил финансов министър в Австро-Унгарската империя през 1911 г. и вярвал, че стабилността на финансите почива на абсолютния интегритет на институциите.