Над 2600 българи са напуснали Близкия изток

От Ситуационния център на Министерството на външните работи (МВнР) заявяват, че съдействие е оказано и продължава да се оказва на над 2600 български граждани, които са напуснали държавите от региона на Близкия изток. Данните са актуални към 9:30 часа днес. Към момента летищата в Дубай са отворени и оперират поне три големи чуждестранни авиопревозвача.

До Обединените арабски емирства (ОАЕ) са били организирани общо шест полета. С полети, организирани от Кризисния щаб от две министерства – външно и на туризма, е помогнато на 1258 българи, а с тези на туроператори – на общо 876 българи.

На 5 март „Държавен авиационен оператор“ е излетял от Абу Даби с 85 души на борда, като друг специален полет на авиокомпания „Гъливер“ е излетял от Дубай с 326 души на борда същия ден. Други 180 души са излетели с “България еър” от Дубай. На 7 март полет на авиокомпания „Гъливер“ е пристигнал в София с 326 души на борда от Дубай. По-късно на същия ден 220 души също са били евакуирани. На следващия ден (8 март) 121 души са пристигнали в България.

Частни компании са осъществили за тяхна сметка от ОАЕ до България общо пет полета – на „Бохемия“ за 174 души, на “България еър” за 180 души, три полета на Fly Dubai с по 174 души на борда.

За Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия продължава активната подготовка за извеждане на българските граждани по сухопътни маршрути. За 10 март се планира полет със 180 места, от Рияд до София.

До момента от Външно министерство са организирали евакуация на общо 49 българи от Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия. На 9 март рано сутринта с полет от Доха в Атина са пристигнали 15 българи. Общо 21 души, от Бахрейн, Саудитска Арабия и Катар са изведени с полет до Виена по линия на механизма за сътрудничество в Европейския съюз. С полет от Рияд до Будапеща, организиран от Унгария, са били евакуирани 13 души.

Със съдействието на Посолството в Тел Авив от Израел до момента са изведени 18 краткосрочно пребиваващи български граждани по сухопътни маршрути.

До момента 35 българи са се обърнали към Посолството в Бейрут, като им е предоставена информация и препоръки относно възможностите за напускане на Ливан, включително с все още наличните граждански полети.

Съставът на Посолството на България в Техеран – общо 10 души, шестима служители и четирима членове на семейства, са били евакуирани по сухопътен маршрут до Баку. От тях до момента са се прибрали осем души.

Общо 130 български туристи на туроператорски агенции са получили съдействие от Посолството на България в Йордания. От Ирак са евакуирани общо 20 българи сухопътно през границата с Турция или Йордания.