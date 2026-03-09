От КНСБ настояват за ръст на заплатите с 10% всяка година

От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настояват за ежегоден ръст на заплатите с 10 процента, става ясно от изявлението на президента на синдиката Пламен Димитров, по време на представянето на Меморандум за социално-икономическо развитие на България в периода 2026-2030 година, съобщават от БТА.

“В навечерието сме на поредните парламентарни избори и през последните 10-15 години се превърна в ангажимент на КНСБ да представя пред гражданите и политическите партии своята визия за актуалните приоритети на социално-икономическото развитие на страната”, обърна се Димитров към всички кандидат- депутати.

От синдиката отчитат, че не е непосилна задача до 2030 г. минималната работна заплата да стане 1002 евро. За уточнение, към момента минималната брутна работна заплата е 620 евро. Президентът на КНСБ смята, че средната работна заплата преспокойно може да достигне до 2225 евро след няколко години.

“Най-важната ни цел е икономиката да работи устойчиво и да генерира съответните доходи, без да генерира допълнителен инфлационен натиск”, уточни той.

В представения Меморандум от КНСБ правят предложения за промени и мерки в различни сектори.

Главният икономист на Конфедерацията Любослав Костов обърна внимание, че в Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС е заложена нова политика по минималните доходи в държавите членки, като специално за България трябва да се извършат редица промени в Кодекса на труда. Например – еднакво заплащане на жените и мъжете за равен труд. Според синдиката данъчната система в България се нуждае от реформиране и поради тази причина те предлагат да се въведе необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата за страната, т. е. 15% данък върху доходите на физическите лица, 15% данък върху доходите на юридическите лица и намаляване на общата ставка на ДДС на 15 процентни пункта.

От КНСБ ще настояват още за ръст на осигурителните доходи, издръжката на живот, линията на бедност, актуализирането на размера на обезщетенията и социалните помощи за отглеждане на деца. Експерти предлагат, че това може да се постигне чрез създаването на национален план за справедлив преход, национална индустриална стратегия, визия за веригата на доставки, свързани с отбранителната промишленост, продължаване на модела за изграждане на индустриални паркове, защита на хората, останали без работа поради закриване на предприятия, картографиране на предприятия в риск, бързо изготвяне на енергийна стратегия и други.

Очаква се меморандумът да бъде изпратен на всички партии, а в следващите дни да се състои среща с представители на партиите, които според социологическите изследвания ще бъдат в следващия парламент.

На този фон, по-рано днес работещите в „Български пощи“, които са членове на Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ, излязоха на протест с искане основните им месечни заплати да бъдат увеличени с поне 5 процента. Според изчисленията на синдиката за това са необходими около 2.42 млн. евро.