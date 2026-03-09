Nintendo съди американското правителство заради възстановяване на митнически такси

Японската компания Nintendo чрез своето американско подразделение подаде в петък (6 март) иск в Съда по международна търговия на САЩ, с който иска да получи обратно платените мита по т.нар. взаимни тарифи на американското правителство. Тези такси бяха отменени от Върховния съд на САЩ.

В жалбата си Nintendo of America Inc. посочва, че президентът Доналд Тръмп не е имал правомощия да налага тези мита според Закона за международни икономически извънредни правомощия и настоява за възстановяване на всички платени суми.

Митническите политики на Тръмп засегнаха бизнеса на Nintendo, като забавиха старта на предварителните поръчки в САЩ за новата конзола Nintendo Switch 2, излязла миналата година.

Съдът по международна търговия вече е разпоредил на американското правителство да върне мита, платени по друго дело на американската компания. Съдия Ричард Ийтън, който е издал това разпореждане, обяви, че ще разгледа и други подобни искове. След решението на Върховния съд вече са заведени и нови подобни дела.