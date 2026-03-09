Трудните хора в живота ви може да ви карат да остарявате по-бързо, показва изследване

„Дразнителите“ в живота ви могат да помогнат да остарявате по-бързо, показва изследване. Прекарването на време с труден човек може да повлияе на настроението ви в момента. Но с течение на времето подобни напрегнати социални взаимодействия могат да имат негативен ефект върху физическото здраве и дори да ускорят процеса на стареене, показват нови изследвания.

Проучването, финансирано от National Institute on Aging и публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, изследва здравните ефекти на т.нар. „дразнители“ – хора, които изследователите определят като такива, „които създават проблеми или правят живота по-труден“.

Докато положителните взаимоотношения отдавна се свързват с по-здравословен и по-дълъг живот, „дразнителите“ изглежда имат обратния ефект, като увеличават хроничния стрес и повишават епигенетичните биомаркери, свързани със стареенето. Изследването установява също, че някои хора са по-склонни да съобщават, че познават такива хора с по-лошо здраве.

Експерти обясняват явлението и споделят какво може да направите, за да предотвратите подобни отношения да подкопават здравето ви.

Как социалните връзки влияят на стареенето

Известно е, че силната социална мрежа носи защитни ползи с напредването на възрастта, включително:

намаляване на риска от когнитивни нарушения

по-нисък риск от смъртност

Някои изследвания дори показват, че приятелствата могат да забавят стареенето на клетъчно ниво.

„Но не всички социални връзки са подкрепящи“, казва Бюнгкю Лий, доцент по социология в New York University и водещ автор на изследването.

Например някои приятелства могат да бъдат двусмислени – създават проблеми или стрес, но същевременно осигуряват подкрепа и компания, казва Бреа Пери, професор по социология в Indiana University Bloomington и съавтор на изследването. Други връзки са почти изцяло източник на стрес.

Тези по-негативни отношения могат да действат като хронични стресови фактори, които правят живота значително по-труден.

За да разберат как отрицателните отношения влияят върху биологичното стареене – колко бързо стареят клетките – изследователите събират данни от повече от 2000 души в здравно проучване в щата Индиана.

Как е проведено изследването

Участниците отговарят на въпроси за социалните си отношения през последните шест месеца, включително:

колко често даден човек ги дразни

създава проблеми

прави живота им по-труден

Те също така оценяват общото си здравословно състояние.

Освен това дават проби от слюнка, които учените анализират за промени в ДНК, свързани с биологичното стареене. Така се сравняват темповете на стареене между хората с „дразнители“ в социалния кръг и тези без такива.

Основният резултат

Изследователите установяват, че за всеки допълнителен „дразнител“, с когото човек редовно общува, темпът на стареене се увеличава с около 1,5%.

С други думи:

вместо да остарява 1 биологична година за една календарна година,

човек с поне един „дразнител“ би остарявал около 1,015 години за същия период.

„Дори малките ефекти върху биологичното стареене могат да се натрупват“, казва Пери. Това може да доведе до по-ранна поява на хронични заболявания.

Ефектът е още по-силен при хора, които съобщават за двама или повече „дразнители“ в обкръжението си.

Важно е да се отбележи, че изследването не доказва пряка причинно-следствена връзка.

„Не знаем дали дразнителите действително причиняват по-бързо стареене“, казва Лий. „Наблюдаваме връзка между наличието на такива хора и темпа на стареене.“

Защо някои хора срещат повече „дразнители“

Изследването показва, че някои групи са по-склонни да имат такива хора в живота си.

Жените

Жените обикновено съобщават за повече „дразнители“ от мъжете.

Според Дебра Ъмбърсън, професор по социология в University of Texas at Austin, това не е изненадващо.

Жените често са по-силно повлияни от взаимоотношенията, както положително, така и отрицателно.

Те са и по-склонни да:

забелязват проблемите на другите

преживяват ги емоционално

възприемат ги като източник на стрес

Хора с по-лошо здраве

Хората с по-сериозни здравословни проблеми също са по-склонни да имат „дразнители“. Например, ако човек има нужда от грижи, отношенията могат да станат едностранни и трудни.

Трудно детство

Хората, преживели трудно детство, са по-уязвими към:

хроничен стрес

негативни житейски събития

Кои хора най-често са „дразнители“

Изследването показва, че често това са членове на семейството.

Според Пери:

родители и деца по-често са „дразнители“

отколкото партньори или съпрузи

При хора извън семейството най-често това са:

колеги

съквартиранти

съседи

По-рядко — приятели.

Тези отношения често включват задължения и споделено пространство, което увеличава напрежението.

Как да защитите здравето си

Ако е възможно:

избягвайте хора, които създават постоянен стрес

прекратете връзки, които носят много негативност

Но това невинаги е реалистично – особено когато става дума за семейство.

Затова експертите препоръчват:

ограничаване на времето с такива хора

поставяне на лични граници

терапия за подобряване на трудни отношения

Пери съветва:

„Щом осъзнаете, че някой има отрицателно влияние върху здравето ви, поставете граници за усилията, които влагате в тази връзка.“

Също така може да помогне:

грижа за себе си преди и след трудни взаимодействия

дейности за намаляване на стреса

Значението на добрите отношения

Много важно е и да инвестирате в положителни връзки, казва Лий.

Ако в социалния ви кръг има достатъчно хора, които не са „дразнители“, те могат да имат успокояващ ефект върху стареенето.

Това е особено важно, защото силните социални връзки носят значителни здравни ползи.

Според World Health Organization социалната изолация е сериозен здравен проблем. Доклад от миналата година свързва самотата с около 871 000 смъртни случая годишно по света.

„Изключително важно е хората да имат отношения помежду си“, казва Ъмбърсън. „Не бива да пренебрегваме този факт.“

