Трудните хора в живота ви може да ви карат да остарявате по-бързо, показва изследване

„Дразнителите“ в живота ви могат да помогнат да остарявате по-бързо, показва изследване. Прекарването на време с труден човек може да повлияе на настроението ви в момента. Но с течение на времето подобни напрегнати социални взаимодействия могат да имат негативен ефект върху физическото здраве и дори да ускорят процеса на стареене, показват нови изследвания.
Проучването, финансирано от National Institute on Aging и публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, изследва здравните ефекти на т.нар. „дразнители“ – хора, които изследователите определят като такива, „които създават проблеми или правят живота по-труден“.
Докато положителните взаимоотношения отдавна се свързват с по-здравословен и по-дълъг живот, „дразнителите“ изглежда имат обратния ефект, като увеличават хроничния стрес и повишават епигенетичните биомаркери, свързани със стареенето. Изследването установява също, че някои хора са по-склонни да съобщават, че познават такива хора с по-лошо здраве.
Експерти обясняват явлението и споделят какво може да направите, за да предотвратите подобни отношения да подкопават здравето ви.
Как социалните връзки влияят на стареенето
Известно е, че силната социална мрежа носи защитни ползи с напредването на възрастта, включително:
- намаляване на риска от когнитивни нарушения
- по-нисък риск от смъртност
Някои изследвания дори показват, че приятелствата могат да забавят стареенето на клетъчно ниво.
„Но не всички социални връзки са подкрепящи“, казва Бюнгкю Лий, доцент по социология в New York University и водещ автор на изследването.
Например някои приятелства могат да бъдат двусмислени – създават проблеми или стрес, но същевременно осигуряват подкрепа и компания, казва Бреа Пери, професор по социология в Indiana University Bloomington и съавтор на изследването. Други връзки са почти изцяло източник на стрес.
Тези по-негативни отношения могат да действат като хронични стресови фактори, които правят живота значително по-труден.
За да разберат как отрицателните отношения влияят върху биологичното стареене – колко бързо стареят клетките – изследователите събират данни от повече от 2000 души в здравно проучване в щата Индиана.
Как е проведено изследването
Участниците отговарят на въпроси за социалните си отношения през последните шест месеца, включително:
- колко често даден човек ги дразни
- създава проблеми
- прави живота им по-труден
Те също така оценяват общото си здравословно състояние.
Освен това дават проби от слюнка, които учените анализират за промени в ДНК, свързани с биологичното стареене. Така се сравняват темповете на стареене между хората с „дразнители“ в социалния кръг и тези без такива.
Основният резултат
Изследователите установяват, че за всеки допълнителен „дразнител“, с когото човек редовно общува, темпът на стареене се увеличава с около 1,5%.
С други думи:
- вместо да остарява 1 биологична година за една календарна година,
- човек с поне един „дразнител“ би остарявал около 1,015 години за същия период.
„Дори малките ефекти върху биологичното стареене могат да се натрупват“, казва Пери. Това може да доведе до по-ранна поява на хронични заболявания.
Ефектът е още по-силен при хора, които съобщават за двама или повече „дразнители“ в обкръжението си.
Важно е да се отбележи, че изследването не доказва пряка причинно-следствена връзка.
„Не знаем дали дразнителите действително причиняват по-бързо стареене“, казва Лий. „Наблюдаваме връзка между наличието на такива хора и темпа на стареене.“
Защо някои хора срещат повече „дразнители“
Изследването показва, че някои групи са по-склонни да имат такива хора в живота си.
Жените
Жените обикновено съобщават за повече „дразнители“ от мъжете.
Според Дебра Ъмбърсън, професор по социология в University of Texas at Austin, това не е изненадващо.
Жените често са по-силно повлияни от взаимоотношенията, както положително, така и отрицателно.
Те са и по-склонни да:
- забелязват проблемите на другите
- преживяват ги емоционално
- възприемат ги като източник на стрес
Хора с по-лошо здраве
Хората с по-сериозни здравословни проблеми също са по-склонни да имат „дразнители“. Например, ако човек има нужда от грижи, отношенията могат да станат едностранни и трудни.
Трудно детство
Хората, преживели трудно детство, са по-уязвими към:
- хроничен стрес
- негативни житейски събития
Кои хора най-често са „дразнители“
Изследването показва, че често това са членове на семейството.
Според Пери:
- родители и деца по-често са „дразнители“
- отколкото партньори или съпрузи
При хора извън семейството най-често това са:
- колеги
- съквартиранти
- съседи
По-рядко — приятели.
Тези отношения често включват задължения и споделено пространство, което увеличава напрежението.
Как да защитите здравето си
Ако е възможно:
- избягвайте хора, които създават постоянен стрес
- прекратете връзки, които носят много негативност
Но това невинаги е реалистично – особено когато става дума за семейство.
Затова експертите препоръчват:
- ограничаване на времето с такива хора
- поставяне на лични граници
- терапия за подобряване на трудни отношения
Пери съветва:
„Щом осъзнаете, че някой има отрицателно влияние върху здравето ви, поставете граници за усилията, които влагате в тази връзка.“
Също така може да помогне:
- грижа за себе си преди и след трудни взаимодействия
- дейности за намаляване на стреса
Значението на добрите отношения
Много важно е и да инвестирате в положителни връзки, казва Лий.
Ако в социалния ви кръг има достатъчно хора, които не са „дразнители“, те могат да имат успокояващ ефект върху стареенето.
Това е особено важно, защото силните социални връзки носят значителни здравни ползи.
Според World Health Organization социалната изолация е сериозен здравен проблем. Доклад от миналата година свързва самотата с около 871 000 смъртни случая годишно по света.
„Изключително важно е хората да имат отношения помежду си“, казва Ъмбърсън. „Не бива да пренебрегваме този факт.“
