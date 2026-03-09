Австралия въвежда задължителна проверка на възрастта за достъп до съдържание за възрастни

Жителите на Австралия ще трябва да доказват, че са навършили 18 години, преди да получат достъп до съдържание за възрастни в интернет, включително порнографски сайтове, видеоигри с ограничение за възраст и сексуално ориентирани чатботове с изкуствен интелект, съобщи Би Би Си.

Мерките имат за цел да предпазят децата от вредно съдържание, а платформите, които не ги спазват, ще бъдат подлагани на санкции.

„Не позволяваме на деца да влизат в барове, магазини за алкохол, магазини за възрастни или казина. Но когато става дума за онлайн пространството, подобни защити досега почти липсваха“, заяви комисарят по онлайн безопасност Джули Инман Грант.

Новото законодателство идва три месеца след като страната въведе забрана за използване на социалните мрежи от деца под 16 години.

Досега много сайтове изискваха само потвърждение чрез отбелязване на поле, че потребителят е над 18 години. С новите правила обаче платформите ще трябва да въведат по-строги методи за удостоверяване, включително технологии за лицево разпознаване, цифрови идентификатори или проверка чрез данни от кредитни карти.